Magia Crăciunului prinde viață la Auchan Craiovița: două seri de ateliere și distracție pentru copii

Spiritul sărbătorilor de iarnă se simte la fiecare colțișor al Centrului Comercial Auchan Craiovița, unde copiii și familiile lor sunt așteptați joi și vineri, 18 și 19 decembrie, între orele 17:00 și 20:00, la un eveniment special dedicat creativității și distracției.

Evenimentul aduce împreună ateliere de creație, pictură, cusut și realizarea de decorațiuni pentru brad, dar și momente de dans, jocuri și pictură pe față, sub îndrumarea Spiridușilor Moșului. Copiii vor putea asculta colinde oferite de EduCats și Corabia Artelor, dar și învăța să aranjeze masa de Crăciun cu ajutorul coordonatoarei Cristina David.

Organizatorii pun accent pe importanța jocului, a interacțiunii și a petrecerii timpului împreună, oferind celor mici ocazia de a-și folosi imaginația și de a trăi emoția sărbătorilor într-un cadru cald și prietenos. Atelierele sunt recomandate copiilor cu vârsta de peste 5 ani, dar activități speciale au fost pregătite și pentru cei mai mici participanți.

Programul evenimentului:

18 și 19 decembrie, între orele 17:00 – 20:00

Colinde oferite de EduCats

Atelier de pictură – coordonator Ramona Mironeasa

Atelier de aranjamente pentru masa de Crăciun – coordonator Cristina David

Pictură pe față, dansuri și jocuri – Spiridușii Moșului

Colinde oferite de Corabia Artelor

Participarea este gratuită, iar toți cei care doresc să se bucure de două seri pline de zâmbete, creativitate și spirit de Crăciun sunt invitați să ia parte la evenimentul de la Auchan Craiovița.

