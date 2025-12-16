-0.5 C
Craiova
marți, 16 decembrie, 2025
Șofer de TIR prins beat la volan pe DN7, în Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii rutieri au depistat un bărbat de 56 de ani cu o alcoolemie de 0,92 mg/l; acesta a fost testat și în unitatea medicală

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea au depistat pe DN7, în comuna Golești, un șofer de 56 de ani din județul Argeș, care conducea un ansamblu de vehicule de tip TIR, format din autoutilitară și semiremorcă.

În urma testării cu aparatul etilometru, valoarea alcoolului în aerul expirat a fost de 0,92 mg/l. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, sub coordonarea parchetului competent, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale necesare.

Autoritățile rutiere reamintesc riscurile majore generate de consumul de alcool la volan și recomandă respectarea normelor de circulație pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței pe drumurile publice.

