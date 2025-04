The Last Pope? (2018) aduce în atenție ipoteze-șoc după decesul Suveranului Pontif

„The Last Pope?“, un documentar care încearcă să găsească un numitor comun profețiilor Sfântului Malachia, ale lui Nostradamus și viziunilor păstorilor de la Fatima, din perspectiva prezentului, în care am ajuns într-un moment critic pentru omenire.

În aceste momente critice pentru omenire, când tocmai a avut loc înmormântarea celui ce a fost Sanctitatea Sa Papa Francisc, plecat dintre cei vii chiar în a doua zi de Paște, documentarul The Last Pope? (2018), în regia lui Andy Waves și Ben Krueger, stârnește un interes aparte.

Și nu doar pentru a încerca să înțelegem la ce se poate aștepta omenirea după un asemenea seism provocat de dispariția fizică a Suveranului Pontif, ci și pentru că documentarul aduce în discuție o profeție veche de peste 900 de ani, a Sfântului Malachia, un episcop catolic care s-a născut în Armagh, în Irlanda de Nord, în anul 1094.

Potrivit mărturiilor, acesta a lăsat umanității mai multe profeții (probabil, inspirate de viziuni pe care le-ar fi avut într-o stare de transă), între care și o listă a papilor pe care îi va avea omenirea până la sfârșit. Aceștia au fost în număr de 112, iar al 112-lea este identificat cu Papa Francisc, chiar dacă există încă unele neclarități privind numele ales de Papă.

Prin urmare, dacă ar fi să dăm crezare acestei profeții, Papa Francisc ar putea fi ultimul din istoria omenirii așa cum o știm, după care ar urma finalul Apocalipsei și Judecata de Apoi.

Alte profeții

Documentarul regizat de Andy Awes (scenariul este semnat de Maria Awes) are meritul de a aduce în atenția spectatorului fragmente din scurte expozeuri ținute de persoane competente în domeniu (care au studiat istoria, Biblia, religia ș.a) încercând să arunce o privire lucidă asupra subiectului, dincolo de speculațiile pe care le pot face amatorii de senzațional.

Este de asemenea interesant cum sunt aduse în discuție și alte profeții, precum cele ale lui Nostradamus, și viziunile de la Fatima ale celor trei păstori cărora li s-a arătat Fecioara Maria, pentru a se căuta un punct comun: ne pregătim pentru un sfârșit anunțat, urmat de un nou început?

Sunt rememorate evenimente importante în istoria Bisericii Catolice și a umanității, de la tentativa de asasinat împotriva Papei Ioan Paul al II-lea (care a avut loc într-o zi de 13 mai, aceeași cu cea în care Fecioara Maria s-a arătat prima oară păstorilor la Fatima) până la al treilea secret dezvăluit cu acel prilej, ținut secret de Vatican timp de decenii sau abdicarea neașteptată și fără precedent în istoria papalității a Papei Benedict al XVI-lea, după anunțul căruia se spune că cupola Bisericii a fost lovită de trăsnet.

Încercând în același timp să meargă pe firul istoriei și să găsească explicații plauzibile pentru ce s-a întâmplat până în prezent, dar și ce ne așteaptă, documentarul tv are o serie de plusuri, dar și de minusuri.

Plusuri și minusuri

Printre plusuri am menționa, după cum am amintit, încercarea reușită de a prezenta publicului dornic de a cunoaște mai multe o perspectivă doctă, documentată privind aceste profeții și impactul pe care le-au avut asupra Bisericii Catolice și a omenirii, abordarea curajoasă a unor teme delicate precum ținerea sub taină a secretului al treilea de la Fatima sau imixtiunea Mafiei italiene în unele dintre problemele Vaticanului, realizarea în ansamblu de bună calitate.

Minusurile ar fi reprezentate de repetarea în exces a unor idei însoțite de imagini, care apar, aceleași, în calupuri, de vreo 5-6 ori pe parcursul întregului documentar (facem însă precizarea că nu este ceva specific peliculei de față, acest procedeu repetitiv nedorit întâlnindu-se în multe documentare de popularizare istorice difuzate pe canalele tv), precum și politizarea inutilă care apare mai ales către final (ex. inamicii publici nr. 1 ai omenirii sunt ISIS și Rusia, teză – valabilă sau nu – care nu are însă nicio legătură cu subiectul documentarului, iar ”legătura” găsită în cele din urmă de realizatori mi s-a părut una forțată), ca și faptul că, la final, rămâi cu un mare semn de întrebare rămas fără răspuns: din punct de vedere biblic, al luptei dintre Bine și Rău, al Apocalipsei unde ne aflăm și ce ne așteaptă? Suntem mai aproape de mântuire sau, dimpotrivă, pe cale de a o pierde?

Este drept, este strecurată, tot în final, o idee binevenită, anume că nu toate profețiile trebuie luate ad litteram, iar sfârșitul Bisericii sau al omenirii poate fi și unul simbolic: depinde de fiecare dintre noi cum facem pasul într-o lume nouă.

Per ansamblu, un documentar reușit mai ales în prima parte, cu câteva puncte forte, dar și cu unele scăderi pe care le-am relevat mai sus.