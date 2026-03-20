Risc de închidere a șantierelor – ARACO solicită Guvernului măsuri urgente pentru evitarea unui efect de domino în construcții

Azi, la Romexpo, în cadrul unei conferințe de presă, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții din România (ARACO), membră European Construction Industry Federation (FIEC) și a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR), a tras un serios semnal de alarmă. Soarta construcțiilor din România este pusă la încercare, dovadă fiind ultimele date oficiale ale Institutului Național de Statistică.

Prin comunicatul oficial ARACO, asumat de Laurențiu Plosceanu, Președinte ARACO, Vicepreședinte FIEC, Vicepreședinte UGIR și de Ioan Aschilean, Prim Vicepreședinte ARACO, se arată următoarele: ”Piața construcțiilor din România se apropie de un blocaj major pe fondul încetinirii economice, al întârzierilor în finanțare și al lipsei acute de predictibilitate în derularea investițiilor. Tot mai multe proiecte sunt suspendate sau amânate, plățîle sunt întârziate, iar activitatea pe șantiere încetinește vizibil, conturând riscul unui efect negativ în lanț asupra întregii economii naționale.

În absența unor măsuri urgente și ferme din partea Guvernului, sectorul construcțiilor – unul dintre principalele motoare de creștere în România ( 8-9% din PIB în 2025, cea mai ridicată pondere din EU) – riscă să intre într-un blocaj sistemic, cu consecințe negative directe asupra investițiilor publice, absorbției fondurilor europene și a zeci de mii de locuri de muncă.

Explozia costurilor cu combustibili cauzată de războiul din Golful Persic poate genera – doar ea – un nou blocaj în domeniul construcțiilor (similar celor cauzate de pandemia de Covid și războiul din Ucraina) dacă beneficiarii publici refuză sau întârzie ajustările contractuale și legale.”

Un plan în 15 puncte pentru salvarea sectorului de construcții din România

După apelurile publice din august 2025 și din februarie 2026, reprezentanții ARACO au revenit, în conferința de presă de vineri, cu un plan concis de redresare a sectorului de construcții din România. Semnatarii documentului au propus Guvernului, spre analiză și adoptare, 15 măsuri propuse și asumate de către reprezentanții firmelor din acest important domeniu al economiei naționale:

“ARACO avertizează că fereastra de intervenție decizională este limitată în timp, iar întârzierea deciziilor politice va amplifica acut costurile economico-sociale. De aceea, ARACO propune adoptarea urgentă a următoarelor măsuri care să restabilească predictibilitatea financiară și continuitatea investițiilor în absența cărora sectorul riscă să se gripeze:

Pact fiscal de stabilitate pentru sectorul construcțiilor

Adoptarea unui pact fiscal pe minimum 5 ani pentru sectorul construcțiilor, care să garanteze stabilitatea taxelor pe muncă, menținerea regimului TVA aplicabil lucrărilor publice și predictibilitatea legislativă.

Investițiile majore în infrastructurile rutiere, feroviare, de mediu, energetice, de sănătate, infrastructură duală sau critică etc nu pot fi planificate corespunzător într-un sistem fiscal care este schimbat frecvent.

2. Instituirea unor mecanisme de compensare și bugetare curentă, pe parcursul sistării, ale revendicărilor antreprenorilor plecând de la impactul negativ al suspendării contractelor de lucrări de investiții publice care să soluționeze aspectele următoare:

Cuantificarea și plata periodică a costurilor justificate suportate de către antreprenori pe perioada suspendării lucrărilor;

Reglementarea resurselor financiare necesare pentru plata acestor costuri; Corelarea prelungirii termenelor contractuale cu durata suspendării și cu efectele reale asupra planificării acestora (remobilizare); Instituirea unor mecanisme contractuale clare privind gestionarea suspendării lucrărilor și compensarea costurilor inevitabile; Acceptarea schimbării personalului-cheie de către Autoritățîle Contractante, fără penalizări; Promovarea unor practici contractuale echilibrate care să asigure respectarea principiilor bunei-credințe și echilibrului contractual; Reglementarea clară a transferului riscului lucrărilor la beneficiari în cazul în care aceștia nu întreprind măsurile necesare conservării și punerii lucrărilor în siguranță.

Cât timp toate aceste aspecte nu sunt soluționate într-o manieră practică și urgentă chiar în perioada de sistare, există un risc major ca antreprenorii să rezilieze contractele și să părăsească șantierele. Conservarea lucrărilor, refacerea proiectelor, reluarea procedurilor de atribuire, reluarea lucrărilor ulterior executării lucrărilor de remediere a degradărilor cauzate de sistare, plata de daune interese de către beneficiari se vor dovedi costuri majore inutile care ar putea fi evitate prin asumarea urgentă de către Guvern și beneficiarii publici a efectelor sistării și executarea obligațiilor care le revin în baza contractelor și a legii.

3. Denunțările unilaterale de contracte

Atragem atenția că acestea reprezintă o reacție legitimă și previzibilă a constructorilor la suspendarea nejustificată a finanțării de către beneficiari generând blocaje majore (conservarea șantierelor, pierderea forței de muncă, riscul devalorizării GBE și amenințarea cu pierderea definitivă a fondurilor europene ).

4. Plata la timp a lucrărilor publice

Introducerea și respectarea unei obligații legale de plată a lucrărilor executate în maximum 60 de zile, precum și implementarea de penalități automate pentru întârzieri din perspectiva evitării blocajelor de cash-flow în sector.

5. Consolidarea mecanismului de ajustare dinamică a prețurilor

Actualizarea mecanismului de ajustare a contractelor publice în funcție de evoluția prețurilor materialelor și de inflație pentru a preveni executarea lucrărilor în pierdere pe fondul dinamicii sălbatice a prețurilor la resursele energetice și materiale de bază, precum și al controalelor Curții de Conturi.

6. Program național de investiții pe 10 ani

Promovarea/publicarea unui Program Național de Investiții pe capitole de proiecte de infrastructură rutieră, feroviară, duală, critică, de mediu, energetică, de sănătate etc pe următorii 10 ani.

Acest program ar genera predictibilitate și ar permite companiilor să investească în utilaje, personal și tehnologii, iar băncilor să finanțeze mai ușor proiectele.

7. Reformarea sistemului de achiziții publice

Eliminarea criteriului ”cel mai mic preț” ca factor dominant în licitații și introducerea unor criterii bazate pe costul pe ciclul de viață, calitate și – mai ales –experiența tehnică reală a celor care vor executa efectiv contractul, fără a mai permite “cumpărarea de eligibilitate”.

8. Program național de calificare în construcții

Lansarea unui program național pentru formarea a cel puțin 100.000 de muncitori calificați până în 2030, prin extinderea învățământului profesional dual și prin stimulente fiscale pentru firmele care oferă formare profesională.

9. Simplificarea autorizațiilor de construire

Stabilirea unui termen maxim legal de 90 de zile pentru emiterea autorizațiilor de construire și digitalizarea completă a procesului administrativ.

10. Accelerarea proiectelor finanțate din PNRR

Deblocarea și accelerarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru a evita pierderea fondurilor și pentru a stimula dezvoltarea economică.

11. Redimensionarea cuantumului GBE (Garanția de bună execuție) la 3-5 %.

Utilizarea cuantumului actual de max. 10% care a devenit cutumială în România este exagerată și nenecesară, având în vedere cuantumurile practicate în statele membre UE dezvoltate și faptul că în ultimii 10 ani doar 4-8% din valoarea totală a GBE constituită a fost consumată pentru reparații/defecțiuni.

12. Eliminarea din HG 375/2022 a prevederilor privind documentele constatatoare intermediare.

În contextul în care procesul inițiat de ARACO și ARIC pentru anularea în fața instanțelor naționale a prevederilor HG 375/2022 privind documentele constatatoare intermediare se prelungește nejustificat, iar aceste prevederi contravin legislației europene, ARACO analizează cu atenție posibilitatea sesizării Comisiei Europene cu declanșarea procedurii de infringement, care rămâne o opțiune potențială în viitorul proxim.

13. Promovarea unui demers legislativ pentru reglementarea riscului variației costurilor și în contractele de antrepriză cu finanțare privată.

În contractele din sectorul privat, riscurile sunt concentrate în mod disproporționat asupra antreprenorilor. Mecanismele existente sunt insuficiente pentru a corecta acest dezechilibru, impreviziunea prevăzută în Codul civil operând ca remediu judiciar excepțional și fiind frecvent înlăturată prin clauze impuse de beneficiari, iar intervenția judiciară are caracter tardiv, consecințele economice și sociale ale dezechilibrului fiind extrem de greu de corectat sau evitat.

14. Program național de locuințe accesibile

Inițierea și promovarea unui Program național de construire de locuințe accesibile pentru tineri și profesioniști esențiali, cu finanțare publică sau cu parteneriate public-private și modele inspirate din state europene dezvoltate.

15. Apel la consolidarea structurilor patronale și profesionale

În contextul blocajelor tot mai frecvente și a unei impredictibilități accentuate, ARACO solicită tuturor societăților de construcții sau cu activități complementare să se implice activ în consolidarea structurilor patronale pentru a întări capacitatea sectorului să răspundă eficient riscurilor economico-sociale și a dinamicii legislative sau de reglementare cu care ne confruntăm.”- se arată în comunicat.

În final, conducerea ARACO subliniază că rămâne deschisă dialogului și oferă experiență și expertiză membrilor săi pentru soluții sustenabile oferite sectorului de construcții și economiei naționale: “Solicităm Guvernului, oricare ar fi acesta, să trateze sectorul construcțiilor ca sector strategic și ca prioritate națională, și nu ca variabilă de ajustare bugetară !” – susțin semnatarii comunicatului de presă.

Autor Curierul Național