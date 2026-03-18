Noi reguli impuse de Ministerul Sănătății de la Moscova. Rusoaicele care nu vor copii vor fi trimise la psiholog

Ministerul rus al Sănătății a introdus noi prevederi în regulamentul activ din 2024 pentru încurajarea creșterii natalității. Dacă până acum doar rusoaicele care voiau să facă un avort erau trimise la psiholog, modificarea de la finalul lunii februarie sugerează că toate femeile care nu vor să aibă copii ar trebui să discute cu un specialist în sănătate mintală.

Lansat în 2024, program extins de control medical al Federației Ruse include evaluarea sănătății reproductive, iar chestionarul anamnestic pe care trebuie să îl completeze femeile între 18 și 49 de ani a fost modificat pe 27 februarie 2026.

Răspunsul 0 la întrebarea 61 din chestionar („Câți copii ați dori să aveți, inclusiv cei născuți?”), este urmat de recomandarea unui consult psihologic, scrie Digi24.ro. Scopul acestei vizite la specialist este de a-i forma „atitudini pozitive față de nașterea copiilor”.

Încă din 2024, ministerul rus al Sănătății trimite la psihologi femeile însărcinate care cer informații medicilor cu privire la avort.

Deputata Dumei de Stat Ekaterina Stenyakina a propus în martie 2026 un proiect de lege care să elimine avorturile „la cerere”, fără motive medicale, din lista serviciilor medicale acoperite de asigurarea obligatorie.

