Vâlcea: Cinci persoane, reţinute pentru proxenetism și trafic de droguri

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. În sarcina uneia dintre persoane s-a reținut și comiterea infracțiunii de proxenetism.

În baza probatoriului administrat s-a reținut că, în perioada iunie 2025 – martie 2026, persoanele în cauză ar fi procurat cantități importante de canabis, de ordinul kilogramelor, în scopul comercializării atât către consumatori, cât și către alți dealeri, din municipiul Râmnicu Vâlcea, una dintre persoane fiind principala sursă de aprovizionare pentru celelalte.

De asemenea, la data de 9 martie 2026, una dintre persoanele cercetate a fost prinsă în flagrant delict în timp ce ar fi deținut și transportat un kilogram de canabis. În acest context, asupra acesteia au fost descoperite și sumele de peste 5.100 de euro și 5.700 de lei,

„Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că, anterior, această persoană ar fi furnizat canabis către celelalte persoane în cauză, cantitatea descoperită asupra sa fiind doar o parte din cea deținută în ziua respectivă.

În urma celor 8 mandate de percheziție domiciliară efectuate, de către polițiști, la data de 9 martie 2026, la locuințele persoanelor, au fost descoperiți și ridicați 40.000 de lei, obținuți din activitățile infracționale desfășurate și aproximativ 8 kilograme de canabis.

Cercetările efectuate au arătat și faptul că, în perioada ianuarie – februarie 2026, una dintre persoane, în scopul obținerii de foloase materiale, ar fi înlesnit unei tinere practicarea prostituției în municipiile Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea“, au precizat anchetatorii.

Cinci persoane reţinute

La data de 10 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea celor 5 persoane cercetate.

La aceeași dată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Citeşte şi: Vâlcea: Un bărbat din Berislăveşti a murit după ce s-a răsturnat cu un triciclu