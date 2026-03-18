Vâlcea: Un bărbat din Berislăveşti a murit după ce s-a răsturnat cu un triciclu

Polițiștii orașului Călimănești au fost solicitați să intervină, în urmă cu puțin timp, la un accident rutier produs pe drumul județean 703G, pe raza localității Berislăvești.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 64 de ani, din localitate, în timp ce conducea un triciclu, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă s-ar fi răsturnat, potrivit IPJ Vâlcea.

În urma evenimentului, bărbatul a fost preluat de echipajul medical în stare de inconștiență. Din păcate, ulterior, a fost constatat decesul bărbatului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Citeşte şi: Medicamentele ieftine ar putea dispărea de pe piață