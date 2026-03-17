Un bărbat şi-a pierdut viaţa într-un incendiu de vegetaţie

Un bărbat de 69 de ani a fost găsit carbonizat pe o pășune cuprinsă de flăcări, în localitatea Huta Voivozi din Bihor.

Pompierii militari au intervenit în weekend pentru stingerea a 20 de incendii izbucnite în 14 localităţi din județ, potrivit Agerpres. Incendiile de vegetație izbucnite în mai multe localități au afectat 129 de hectare de teren.

Cea mai gravă situaţie s-a produs în Huta Voivozi, comuna Şinteu, unde pompierii paramedici din cadrul Staţiei Aleşd au fost chemaţi să intervină după ce un bărbat a fost găsit pe o păşune cuprinsă de flăcări.

„Din nefericire, echipajul nu a mai putut face nimic pentru victimă, aceasta fiind găsită carbonizată”, menţionează sursa.

Majoritatea incendiilor, provocate de focul pus pentru a igieniza terenurile

Flăcările au cuprins aproximativ 129 de hectare de terenuri, păşuni împădurite şi păduri. Patru incendii au afectat aproape 20 de hectare de litieră de pădure în zonele Tomnatic, Tărcaia, Lugaşu de Jos şi Coleşti. În Coleşti, pompierii din Ştei au intervenit timp de circa şapte ore pentru stingerea unui incendiu care a distrus peste 5,5 hectare de vegetaţie uscată şi aproximativ 3 hectare de pădure de fag.

Incendiile de vegetaţie s-au propagat şi la gospodării. La Ştei, o magazie din lemn a fost cuprinsă de flăcări, iar în localitatea Saca, comuna Budureasa, au ars un hambar cu aproximativ 30 de baloţi de fân, două tone de porumb şi diverse unelte, precum şi un şopron. Pompierii au reuşit însă să salveze o locuinţă aflată în apropiere.

Reprezentanţii ISU Bihor atrag atenţia că majoritatea incendiilor au fost provocate, cel mai probabil, de folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor. Pompierii avertizează că astfel de practici pot duce la tragedii, distrugeri materiale şi extinderea rapidă a flăcărilor către locuinţe sau păduri.

