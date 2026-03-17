Israelul susţine că i-a ucis pe Ali Larijani și pe comandantul miliției Basij

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a anunțat marți „eliminarea“ lui Ali Larijani, secretarul general al Consiliului suprem de securitate națională, și a generalului Gholamreza Soleimani, comandantul miliției Basij, în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopții în Iran de către armata israeliană, relatează AFP și Reuters.

„Șeful Statului Major tocmai m-a informat că Larijani, secretarul Consiliului suprem de securitate Națională, și Soleimani, liderul Basij – aparatul represiv central al Iranului – au fost eliminați ieri seară“, a declarat Katz într-un mesaj video.

Pentru moment nu există nicio confirmare din partea Iranului.

Ali Larijani a fost ucis în timp ce se ascundea într-un adăpost împreună cu fiul său. Postul de televiziune israelian

Canalul 12 a relatat că raidul israelian împotriva șefului Consiliului Suprem de Securitate al Iranului fusese inițial planificat pentru noaptea dintre duminică și luni, dar a fost amânat în ultimul moment. Ieri după-amiază, au apărut informații conform cărora Larijani s-ar fi dus în timpul nopții într-unul dintre apartamentele sale, pe care îl folosea drept adăpost. De aici și ordinul de atac.

Larijani era considerat cel mai influent om din regimul iranian, precum și liderul de facto al Republicii Islamice.

IDF: Comandantul Basij, Gholamreza Soleimani, și adjunctul său au fost uciși

Armata israeliană a anunțat uciderea comandantului forței paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani.

„Eliminarea sa se adaugă zecilor de comandanți superiori ai forțelor armate ale regimului terorist iranian uciși în timpul operațiunii și dă o altă lovitură grea structurilor de comandă și control al securității regimului”, se arată într-un comunicat.

Soleimani a fost împușcat în timp ce se afla cu ofițeri superiori într-un sediu improvizat, amenajat în corturi după distrugerea sediului lor, a relatat Ynet. Comandantul adjunct al forțelor Basij, Seyyed Karishi, a fost, de asemenea, ucis într-un atac aerian în Shiraz, a declarat IDF.

