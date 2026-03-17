Știri de ultima orăActualitateDouă persoane, împuşcate mortal lângă aeroportul din Frankfurt

Două persoane, împuşcate mortal lângă aeroportul din Frankfurt

De Daniela Moise

Două persoane au fost împușcate mortal, marţi dimineaţă, într-un bistro din Raunheim, lângă aeroportul din Frankfurt, a anunțat poliția germană.

Conform constatărilor inițiale ale poliției, o persoană înarmată a intrat în bistro, marți, în jurul orei 3.45 (02.45 GMT), și le-a împușcat pe cele două persoane, care au murit pe loc.

Atacatorul a fugit și este căutat de numeroase forţe de poliţie.

Motivul atacului nu este cunoscut.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

