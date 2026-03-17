Două persoane, împuşcate mortal lângă aeroportul din Frankfurt

Două persoane au fost împușcate mortal, marţi dimineaţă, într-un bistro din Raunheim, lângă aeroportul din Frankfurt, a anunțat poliția germană.

Conform constatărilor inițiale ale poliției, o persoană înarmată a intrat în bistro, marți, în jurul orei 3.45 (02.45 GMT), și le-a împușcat pe cele două persoane, care au murit pe loc.

Atacatorul a fugit și este căutat de numeroase forţe de poliţie.

Motivul atacului nu este cunoscut.

Citeşte şi: Trei adolescenţi şi un adult, loviţi de o maşină pe un refugiu de tramvai