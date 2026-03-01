Cele două fețe ale Iranului după moartea lui Khamenei: unii au sărbătorit, alții sunt în doliu

În noaptea care a urmat anunțului că liderul suprem Ali Khamenei a murit în atacurile Israelului și SUA, iranienii au ieșit pe străzi în centrul Teheranului. Unii au sărbătorit moartea ayatollahului. Alții, în număr de mii, și îmbrăcați în negru, s-au adunat la primele ore ale dimineții în centrul Teheranului pentru a jeli moartea liderului suprem, scandând împotriva SUA și Israelului, potrivit BBC și The Guardian.

Huge celebrations in the streets of Iran over Khamenei’s death, despite fighter jets maneuvering in the skies above. pic.twitter.com/yaI5MkBgdP — مملکته (@mamlekate) February 28, 2026

Unii iranieni au sărbătorit vestea că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile SUA și Israelului. BBC Persian a verificat videoclipuri cu oameni care au sărbătorit în mai multe orașe aseară.De asemenea, filmări de pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, au arătat oameni aclamând și claxonând mașinile în semn de bucurie. Un alt videoclip a arătat oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile au luminat cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în case. Un reportaj al agenției de știri Reuters arată că au avut loc sărbători și în Karaj, un oraș din apropierea Teheranului.

I thought everyone in Iran hated the “Islamic regime”? Why are the streets and mosques full of people not just mourning Khamenei but also wanting to avenge him?

pic.twitter.com/AWDvJ9WdKv — 𝙎👼🏻 (@SZade15) March 1, 2026

„Moarte Americii”

În această dimineață, majoritatea evenimentelor care se întâmplă pe străzi par a fi evenimente pro-guvernamentale pentru a jeli moartea liderului suprem, remarcă BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran și acest lucru s-ar putea schimba mai târziu în cursul zilei.

În centrul Teheranului, imaginile difuzate de agențiile de știri au arătat mii de oameni care s-au adunat în piaţa Enghelab pentru a jeli moartea lui Khamenei, care a condus Iranul din 1989. Participanții, îmbrăcați în negru și cu fotografii ale fostului lider, au scandat „moarte Americii” și „moarte Israelului”, notează The Guardian.



Mass-media de stat a relatat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public și șapte zile de sărbătoare legală.