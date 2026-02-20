Cod galben de ninsori, polei și vânt puternic până duminică

Meteorologii au emis atenționare cod galben pentru intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, vizând precipitații în general moderate, polei, ghețuș, strat de zăpadă și intensificări ale vântului, cu viscol local.
Fenomene și zone afectate
- Precipitații:
- Banat și Crișana: ploi predominante
- Moldova și zonele montane: ninsori
- Restul teritoriului: ploi vineri, apoi ninsori din seara zilei de vineri până duminică dimineața
- Cantități de apă: 15–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp
- Zăpadă: strat de 5–15 cm în medie
- Vânt: intensificări temporare vineri în vest și la munte, apoi în est și sud-est, viteze 40–55 km/h, rafale la altitudini mari 70–90 km/h
- Viscol: sud-estul țării, vizibilitate redusă sub 100 m
- Temperaturi: maxime între -5 și 2°C, minime între -12 și 4°C, cele mai scăzute în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei, potrivit ANM.
Recomandări
Recomandări pentru conducătorii auto:
Polițiștii rutieri acționează pentru monitorizarea permanentă a stării drumurilor publice și pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație.
Recomandăm tuturor cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților.
- Evitați deplasările neesențiale pe drumurile afectate de polei și zăpadă,
- Conduceți cu atenție, mențineți distanța și adaptați viteza la condițiile meteo,
- Protejați-vă împotriva frigului și a viscolului, mai ales în sud și est,
- Echipați autovehiculele cu anvelope de iarnă corespunzătoare,
- Verificați sistemele de încălzire și dezaburire, precum și funcționarea instalației de iluminare,
- Reduceți viteza, măriți distanța de siguranță și evitați manevrele bruște.
Citește și: Pompierii vâlceni în acțiune: 44 de misiuni în ultimele 48 de ore