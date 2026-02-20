Cod galben de ninsori, polei și vânt puternic până duminică

Meteorologii au emis atenționare cod galben pentru intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, vizând precipitații în general moderate, polei, ghețuș, strat de zăpadă și intensificări ale vântului, cu viscol local.

Fenomene și zone afectate

Precipitații: Banat și Crișana: ploi predominante Moldova și zonele montane: ninsori Restul teritoriului: ploi vineri, apoi ninsori din seara zilei de vineri până duminică dimineața

Cantități de apă: 15–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp

15–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp Zăpadă: strat de 5–15 cm în medie

strat de 5–15 cm în medie Vânt: intensificări temporare vineri în vest și la munte, apoi în est și sud-est, viteze 40–55 km/h, rafale la altitudini mari 70–90 km/h

intensificări temporare vineri în vest și la munte, apoi în est și sud-est, viteze 40–55 km/h, rafale la altitudini mari 70–90 km/h Viscol: sud-estul țării, vizibilitate redusă sub 100 m

sud-estul țării, vizibilitate redusă sub 100 m Temperaturi: maxime între -5 și 2°C, minime între -12 și 4°C, cele mai scăzute în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei, potrivit ANM.

Recomandări

Recomandări pentru conducătorii auto:

Polițiștii rutieri acționează pentru monitorizarea permanentă a stării drumurilor publice și pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație.

Recomandăm tuturor cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților.

Evitați deplasările neesențiale pe drumurile afectate de polei și zăpadă,

Conduceți cu atenție, mențineți distanța și adaptați viteza la condițiile meteo,

Protejați-vă împotriva frigului și a viscolului, mai ales în sud și est,

Echipați autovehiculele cu anvelope de iarnă corespunzătoare,

Verificați sistemele de încălzire și dezaburire, precum și funcționarea instalației de iluminare,

Reduceți viteza, măriți distanța de siguranță și evitați manevrele bruște.



