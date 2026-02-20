Pompierii vâlceni în acțiune: 44 de misiuni în ultimele 48 de ore

Salvatorii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „GENERAL MAGHERU” Vâlcea au desfășurat, în intervalul 18 februarie, ora 08:00 – 20 februarie 2026, ora 08:00, 44 de misiuni:
- 31 misiuni de prim ajutor calificat și transport persoane cu afecțiuni medicale,
- 2 misiuni de stingere incendii,
- 6 misiuni pentru protecția comunității,
- 5 intervenții pentru alte situații de urgență.
SMURD în acțiune: 33 de persoane asistate
Pe parcursul celor 48 de ore, echipajele SMURD au intervenit în 31 de situații medicale, acordând asistență de urgență pentru 33 de persoane.
Alte misiuni notabile:
- 4 patrulări pentru identificarea persoanelor fără adăpost în Râmnicu Vâlcea și Drăgășani
- 1 misiune de recunoaștere în municipiul Drăgășani
- 1 exercițiu tactic pentru gestionarea accidentelor tehnologice la operatori economici
În plus, pompierii au intervenit pentru:
- degajarea arborilor căzuți pe carosabil 🌳
- transportarea persoanelor supraponderale
- facilitarea accesului în locuințe
- sprijin cu forțe și mijloace în județele Călărași și Tulcea
Pe perioada analizată, au fost transmise 2 avertizări meteorologice de tip cod galben.
Salvatorii rămân mobilizați 24/7
Echipajele ISU Vâlcea sunt pregătite 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate.
Pentru recomandări privind comportamentul în situații de urgență, puteți accesa:
🌐 fiipregatit.ro
📱 Aplicația mobilă DSU – gratuită pe App Store și Google Play
Citește și: „Pescuitorii de perle” revine pe scena craioveană!