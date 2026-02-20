9 C
Craiova
vineri, 20 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitatePompierii vâlceni în acțiune: 44 de misiuni în ultimele 48 de ore

Pompierii vâlceni în acțiune: 44 de misiuni în ultimele 48 de ore

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Salvatorii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „GENERAL MAGHERU” Vâlcea au desfășurat, în intervalul 18 februarie, ora 08:00 – 20 februarie 2026, ora 08:00, 44 de misiuni:

  • 31 misiuni de prim ajutor calificat și transport persoane cu afecțiuni medicale,
  • 2 misiuni de stingere incendii,
  • 6 misiuni pentru protecția comunității,
  • 5 intervenții pentru alte situații de urgență.

SMURD în acțiune: 33 de persoane asistate

Pe parcursul celor 48 de ore, echipajele SMURD au intervenit în 31 de situații medicale, acordând asistență de urgență pentru 33 de persoane.

Alte misiuni notabile:

  • 4 patrulări pentru identificarea persoanelor fără adăpost în Râmnicu Vâlcea și Drăgășani
  • 1 misiune de recunoaștere în municipiul Drăgășani
  • 1 exercițiu tactic pentru gestionarea accidentelor tehnologice la operatori economici

În plus, pompierii au intervenit pentru:

  • degajarea arborilor căzuți pe carosabil 🌳
  • transportarea persoanelor supraponderale
  • facilitarea accesului în locuințe
  • sprijin cu forțe și mijloace în județele Călărași și Tulcea

Pe perioada analizată, au fost transmise 2 avertizări meteorologice de tip cod galben.

Salvatorii rămân mobilizați 24/7

Echipajele ISU Vâlcea sunt pregătite 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate.

Pentru recomandări privind comportamentul în situații de urgență, puteți accesa:
🌐 fiipregatit.ro
📱 Aplicația mobilă DSU – gratuită pe App Store și Google Play

Citește și: „Pescuitorii de perle” revine pe scena craioveană!

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Cod galben de ninsori, polei și vânt puternic până...

Meteorologii au emis atenționare cod galben pentru intervalul 20...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA