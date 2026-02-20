Pompierii vâlceni în acțiune: 44 de misiuni în ultimele 48 de ore

Salvatorii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „GENERAL MAGHERU” Vâlcea au desfășurat, în intervalul 18 februarie, ora 08:00 – 20 februarie 2026, ora 08:00, 44 de misiuni:

31 misiuni de prim ajutor calificat și transport persoane cu afecțiuni medicale,

și transport persoane cu afecțiuni medicale, 2 misiuni de stingere incendii ,

, 6 misiuni pentru protecția comunității ,

, 5 intervenții pentru alte situații de urgență.

SMURD în acțiune: 33 de persoane asistate

Pe parcursul celor 48 de ore, echipajele SMURD au intervenit în 31 de situații medicale, acordând asistență de urgență pentru 33 de persoane.

Alte misiuni notabile:

4 patrulări pentru identificarea persoanelor fără adăpost în Râmnicu Vâlcea și Drăgășani

1 misiune de recunoaștere în municipiul Drăgășani

1 exercițiu tactic pentru gestionarea accidentelor tehnologice la operatori economici

În plus, pompierii au intervenit pentru:

degajarea arborilor căzuți pe carosabil 🌳

transportarea persoanelor supraponderale

facilitarea accesului în locuințe

sprijin cu forțe și mijloace în județele Călărași și Tulcea

Pe perioada analizată, au fost transmise 2 avertizări meteorologice de tip cod galben.

Salvatorii rămân mobilizați 24/7

Echipajele ISU Vâlcea sunt pregătite 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate.

Pentru recomandări privind comportamentul în situații de urgență, puteți accesa:

🌐 fiipregatit.ro

📱 Aplicația mobilă DSU – gratuită pe App Store și Google Play

Citește și: „Pescuitorii de perle” revine pe scena craioveană!