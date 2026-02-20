„Pescuitorii de perle” revine pe scena craioveană!

Opera Română Craiova vă invită sâmbătă, de la ora 19:00, la o nouă reprezentație a celebrei opere „Pescuitorii de perle”, pe scena Cercul Militar Craiova.

Această operă în trei acte, compusă de Georges Bizet, fascinează prin lirismul său intens și prin bogăția culorilor orchestrale, iar duetul celebru „Au fond du temple saint” rămâne o capodoperă a repertoriului liric internațional.

O producție de excepție, cu artiști internaționali și români

Regia spectacolului poartă semnătura lui l’Oiseleur des Longchamps, scenografia fiind realizată de Răsvan Drăgănescu.

Sub bagheta maestrului Adi Bar Soria, publicul se va bucura de vocea invitaților internaționali:

Viktoria Romanova – Leïla

Federico Buttazzo – Nadir

Enrico Marrucci – Zurga

Ioan Cherata – Nourabad

Alături de Orchestra și Corul Operei Române Craiova, aceștia promit o experiență emoțională și vizuală de neuitat.

