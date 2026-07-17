Restricții de circulație în Craiova pentru meciul Universitatea Craiova – UTA Arad. Ce străzi vor fi închise

Primăria Municipiului Craiova informează că vor fi instituite restricții de circulație pentru desfășurarea partidei de fotbal dintre Universitatea Craiova și UTA Arad, programată sâmbătă, 18 iulie 2026, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

Măsurile au fost luate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului sportiv și vor fi valabile în intervalul 19:30 – 23:30.

Ce tronson va fi închis circulației

Potrivit autorităților, circulația rutieră va fi restricționată pe:

Bulevardul Ilie Balaci, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul 1 Mai și strada Gheorghe Bibescu, până la intersecția cu strada Râului.

Pe durata restricțiilor, traficul rutier va fi deviat pe străzile adiacente.

Primăria precizează că, pe timpul desfășurării meciului, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona Stadionului „Ion Oblemenco” se va desfășura în condiții normale, cu excepția tronsonului unde vor fi aplicate restricțiile.

Cine va putea circula în zona restricționată

Accesul va fi permis pentru:

autovehiculele cu regim de circulație prioritară;

autovehiculele care dețin un tichet de acces valabil;

riveranii care nu au altă cale de acces către proprietate;

vehiculele care transportă persoane cu dizabilități;

autovehiculele televiziunilor care transmit partida.

Reprezentanții Primăriei Craiova le recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție, să respecte indicatoarele rutiere temporare și să urmeze indicațiile polițiștilor aflați în teren pentru evitarea blocajelor de trafic.

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