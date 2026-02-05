Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în Poligonul Smârdan pentru exerciții comune cu militarii români

Într-o demonstrație a angajamentului ferm al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan, unde participă la exerciții comune de instruire alături de partenerii români.

Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie al Armatei SUA, care au încheiat recent operațiuni de instruire în Poligonul Novo Selo din Bulgaria și care au transferat în România capabilități militare avansate. Printre echipamentele dislocate se numără cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire menite să consolideze parteneriatul strategic de apărare dintre Statele Unite și România.

Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională pe teritoriul României, asigurând faptul că forțele americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricăror potențiale situații de criză. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de principiul apărării colective și față de consolidarea interoperabilității cu aliații NATO.

Forțe americane și române, instruire comună cu muniție reală în estul României

Instrucția comună desfășurată la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile operaționale, de a testa proceduri comune și de a consolida cooperarea bilaterală. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor, exerciții tactice la nivel de companie (STX), precum și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, desfășurate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan reprezintă o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre Statele Unite și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și contribuie la creșterea securității ambelor națiuni”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.

Prezența continuă a forțelor americane în România reafirmă angajamentul Statelor Unite față de securitatea flancului estic al NATO și evidențiază importanța cooperării strânse cu Forțele Armate Române în contextul actual de securitate regională.

