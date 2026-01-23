Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni“

Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni, a declarat joi noaptea preşedintele Nicuşor Dan. El a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles, după Consiliul European, în ce etapă sunt negocierile politice pentru nominalizarea directorilor la SRI şi la SIE şi când ne putem aştepta să avem nominalizările şi votul în Parlament, conform news.ro.

”Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”, a răspuns şeful statului.

Numirea unei noi garnituri de ambasadori, în vară

Despre numirea unei noi garnituri de ambasadori, şeful statului a arătat că acest lucru se va întâmpla în vară, pentru că sunt oameni cu copii care sunt înscrişi la şcoală în ţările respective.

”Deci, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbarea se va produce în vara acestui an. Sunt oameni care au făcut patru sau chiar cinci ani din mandat şi criteriile evident o să fie de profesionalism”, a mai arătat şeful statului.

