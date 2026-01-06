Barul care a ars în stațiunea Crans-Montana din Elveția nu mai fusese verificat de autorități de șase ani

Timp de șase ani nu s-au facut verificări la barul Le Constellation, unde un incendiu uriaş s-a soldat cu moartea a 40 de oameni, a anuntat primarul din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana.

Edilul a precizat că între 2020 si 2025 nu s-a făcut nicio inspectie, doar o evaluare acustică. Primarul și-a cerut scuze și susţine că nu a ştiut că nu au existat verificări antiincendiu în ultimii șase ani.

Spuma de izolare fonică ce căptuşea tavanul localului a fost considerată acceptabilă la momentul respectiv, iar o alarmă de incendiu nu a fost necesară din cauza dimensiunilor barului, afirmă primarul.

În noaptea de Revelion, cel putin 40 de oameni au murit în barul de lux Le Constellation din centrul cochetei stațiuni alpine Crans-Montana.

O tragedie ce putea fi evitată, scrie presa elvețiană, dacă autorităţile îşi făceau treaba la timp.

Citește și: Bărbat arestat preventiv pentru că şi-a omorât fratele