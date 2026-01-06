4.5 C
Craiova
marți, 6 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateBărbat arestat preventiv pentru că şi-a omorât fratele

Bărbat arestat preventiv pentru că şi-a omorât fratele

De Daniela Moise

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, el fiind suspectat că şi-a ucis fratele.

Crima a fost anunţată în 4 ianuarie, în jurul orei 23.55, când o persoană a sesizat poliţia că, într-o locuinţă din comuna clujeană Floreşti, a fost găsit cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Acesta ar fi fost ucis de fratele său, de 46 de ani, originar din Republica Moldova.

Bărbatul mort a fost găsit de către o persoană care locuia în acelaşi imobil. Ancheta a fost deschisă după ce s-a constatat că decesul a fost unul provocat, iar principalul  suspect este fratele victimei.

Luni, bărbatul suspectat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

Citește și: Doi români din Austria, prinși pe o pârtie de schi cu un seif furat

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA