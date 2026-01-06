Bărbat arestat preventiv pentru că şi-a omorât fratele

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, el fiind suspectat că şi-a ucis fratele.

Crima a fost anunţată în 4 ianuarie, în jurul orei 23.55, când o persoană a sesizat poliţia că, într-o locuinţă din comuna clujeană Floreşti, a fost găsit cadavrul unui bărbat de 48 de ani. Acesta ar fi fost ucis de fratele său, de 46 de ani, originar din Republica Moldova.

Bărbatul mort a fost găsit de către o persoană care locuia în acelaşi imobil. Ancheta a fost deschisă după ce s-a constatat că decesul a fost unul provocat, iar principalul suspect este fratele victimei.

Luni, bărbatul suspectat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

