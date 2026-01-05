Doi români din Austria, prinși pe o pârtie de schi cu un seif furat

Doi români au fost surprinși duminică noapte în timp ce cărau un seif pe o pârtie de schi din stațiunea Fieberbrunn, în Tirol, Austria.

Duminică dimineață, în jurul orei 3.30, martorii au văzut doi bărbați trăgând seiful pe o pârtie de schi, până la un vehicul. În timp ce bărbații încărcau seiful în mașină, martorii au alertat poliția.

La scurt timp, poliția a oprit mașina celor doi români, care au 47 și 50 de ani și i-a reținut pentru furt. De asemenea, bărbații ar fi furat și uneltele cu care au dat spargerea.

