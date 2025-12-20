Vizibilitate redusă pe mai multe autostrăzi și drumuri județene. Cod galben de ceață în mai multe județe şi în Capitală

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceață pentru București și 11 județe, valabilă până la ora 9.00.

Vizibilitatea este redusă pe alocuri sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, carosabilul fiind uscat, iar valorile de trafic reduse, a transmis și Centrul Infotrafic al Poliției.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil uscat, iar pe drumuri din județele Alba, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași, Mehedinți, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui, vizibilitatea este redusă sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.

