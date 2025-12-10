Bărbat reţinut după ce şi-a demontat sau tăiat, în mai multe rânduri, brăţara de monitorizare

Un bărbat de 39 de ani, monitorizat electronic pentru protejarea fostei sale concubine, a fost reţinut de poliţişti, după ce a ameninţat-o din nou pe aceasta, lăsându-i bilete în parbrizul maşinii mamei ei. De asemenea, bărbatul şi-a demontat sau tăiat, în mai multe rânduri, brăţara de monitorizare sau a abandonat telefonul aferent sistemului SIME.

Pe 25 noiembrie 2025, Secţia 5 Poliţie a emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, după ce acesta şi-ar fi ameninţat fosta concubină, de 26 de ani, iar ulterior Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a emis un ordin de protecţie cu monitorizare electronică, precizează sursa citată.

A aruncat brățara de monitorizare din tren

Ulterior, în zilele de 4, 6 şi 7 decembrie, bărbatul a încălcat obligaţia legală de a purta dispozitivul electronic de supraveghere, fie abandonând telefonul aferent sistemului SIME, fie demontând sau tăind brăţara de monitorizare.

Concret, în 4 decembrie, bărbatul a abandonat telefonul aferent sistemului SIME într-o sală de jocuri din zona Gării de Nord şi a înlăturat brăţara de monitorizare, fiind apoi depistat de poliţişti fără dispozitivul electronic asupra sa. Pe 6 decembrie, în timp ce se afla într-un tren ce circula pe ruta Bucureşti–Buzău, bărbatul a demontat brăţara de monitorizare electronică şi a aruncat-o pe geam, fiind depistat în scurt timp de poliţişti în zona Gării Buzău.

În 7 decembrie, bărbatul şi-a înlăturat brăţara electronică de supraveghere şi a abandonat-o, fiind depistat de poliţiştii Secţiei 21 în aproximativ jumătate de oră, în zona unei străzi din Sectorul 6 al Capitalei.

„În niciuna dintre aceste situaţii bărbatul nu s-a apropiat de victimă şi nu a pătruns în perimetrul de protecţie stabilit de instanţă, faptele vizând exclusiv înlăturarea mijloacelor de monitorizare. La fiecare alertă generată, poliţiştii au intervenit cu celeritate, au contactat imediat victima, pentru a se asigura că nu se află în pericol şi au depistat persoana în cauză. Pentru fiecare dintre aceste încălcări, structurile competente – Secţia 3 Poliţie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău şi Secţia 21 Poliţie – au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore”, precizează poliţia Capitalei.

La data de 9 decembrie 2025, în jurul orei 03:55, Secţia 5 Poliţie a fost sesizată, prin dispeceratul SIME, cu privire la înlăturarea brăţării electronice de către acelaşi bărbat. Poliţiştii au contactat imediat victima pentru a verifica starea acesteia, femeia relatând că nu fusese abordată şi că nu primise mesaje directe în acel moment.

A lăsat bilete de amenințare

Ulterior, în cadrul verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit bilete cu mesaje de ameninţare lăsate în parbrizul autoturismului mamei victimei. De asemenea, în timp ce victima se afla în prezenţa poliţiştilor, aceasta a primit noi mesaje de ameninţare pe telefonul său mobil, „aspect ce a confirmat caracterul iminent al riscului şi a impus intensificarea măsurilor de protecţie”, potrivit poliţiştilor.

„În baza acestor elemente, s-a stabilit că situaţia prezenta un risc ridicat, motiv pentru care a fost constituit un grup de lucru şi a fost dispusă staţionarea permanentă a unui echipaj de ordine publică la domiciliul victimei, în vederea protejării sale imediate. În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Capitalei, împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, bărbatul a fost depistat în interiorul unui tren care circula pe ruta Piteşti–Bucureşti, în gara Găeşti, fiind încătuşat şi condus la sediul Secţiei 5 Poliţie”, precizeză aceeaşi sursă.

După administrarea probelor, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanţei cu propunere legală.

