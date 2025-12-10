Un balcon s-a prăbușit și o femeie a suferit asuri după explozia unei butelii

O explozie puternică a zguduit, marți seară, un bloc din localitatea bihoreană Aleșd. Incidentul a avut loc la etajul întâi, iar în urma deflagrației, o femeie a suferit arsuri pe aproximativ 30-40% din suprafața corpului.

Deflagrația a fost semnalată în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 22.50, iar la fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de intervenție.

Trei echipaje de pompieri de la Stația Aleșd, cu două autospeciale de intervenție și ambulanța SMURD, au fost trimise imediat, alături de autospeciala CBRN a Detașamentului 2 Oradea, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Balconul unui apartament, complet prăbușit

La sosire, pompierii au găsit balconul unui apartament de la etajul 1 complet prăbușit. O femeie aflată în acel moment pe balcon a fost grav rănită, prezentând arsuri pe aproximativ 30–40% din corp și traumatisme multiple. Echipajele SMURD și SAJ i-au acordat de urgență îngrijiri medicale și au transportat-o la UPU Oradea.

Intervenția pompierilor a continuat cu ventilarea casei scării, unde se simțea miros de gaz, și evacuarea a 30 de locatari de la etajele 1 și 2. La locul deflagrației a sosit și un specialist al Inspectoratului de Stat în Construcții, care a stabilit că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Măsurătorile echipajului CBRN au confirmat, de asemenea, că nu mai existau acumulări de gaz, permițând astfel locatarilor să revină în apartamente.

„Cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie”, a trasmis ISU Bihor.

