Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Potrivit meteorologilor, în intervalul 8 decembrie – 5 ianuarie vom avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă din calendar. Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 8.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săpătămână în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.