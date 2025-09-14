Înălțarea Sfintei Cruci, marcată în calendarul ortodox pe 14 septembrie

Pe 14 septembrie, calendarul ortodox marchează Înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare cu cruce roșie, însoțită de tradiții și restricții respectate de credincioși. Ziua are semnificații religioase profunde.

Înălțarea Sfintei Cruci este sărbătorită pe 14 septembrie și are o importanță deosebită în calendarul ortodox. Este o zi de post și rugăciune, dedicată cinstirii Sfintei Cruci, simbol al jertfei și al biruinței lui Hristos asupra morții.

În biserici se oficiază slujbe speciale, iar credincioșii vin să se închine la Sfânta Cruce, considerată semn de protecție și de binecuvântare. Tradiția spune că în această zi nu se fac munci grele și oamenii respectă cu strictețe rânduielile bisericești.

Pe 14 septembrie, creștinii sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci, o zi importantă din calendarul ortodox. Tradiția spune că este o sărbătoare cu cruce roșie, ceea ce înseamnă că trebuie respectate anumite rânduieli și obiceiuri.

În popor se spune că nu este bine să muncești în această zi. Gospodinele evită să spele, să calce sau să coasă, iar bărbații nu lucrează la câmp. Se crede că aceste munci ar putea aduce necazuri sau primejdii, de aceea oamenii aleg să lase deoparte treburile și să se roage.

Tot din tradiția populară vin și interdicțiile legate de alimente. Se evită consumul de usturoi, nuci, prune, pepene sau pește. Motivul este simbolic: unele dintre ele, prin formă sau miez, ar aminti de semnul crucii. Aceste obiceiuri țin însă mai mult de credințele oamenilor, nu de reguli bisericești.

Alte obiceiuri în ziua de Înălțare a Sfintei Cruci

Tot în această zi, oamenii adună plante de leac, precum busuioc, cimbru sau navalnic. Acestea sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, apoi păstrate lângă icoane, ca simbol al sănătății și protecției. Busuiocul sfințit este folosit pentru a apăra casa, animalele și familia de rele.

Un alt obicei este împărțirea de ofrande: ulcele împodobite cu fir roșu, umplute cu miere, lapte sau apă și acoperite cu colac. Acestea sunt oferite mai ales copiilor sau caselor fără copii, ca semn al continuității vieții.

Ce sfinți sunt pomeniți în ziua Înălțării Sfintei Cruci

Tot pe 14 septembrie este pomenit și Sfântul Nou Mucenic Macarie. El a fost ucenicul patriarhului Nifon al Constantinopolului, cunoscut și pentru legătura cu Țara Românească, unde a trăit o parte din viață. Macarie a urmat exemplul duhovnicului său și a dus o viață de ascultare, smerenie și credință.

Pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Macarie a pătimit și a primit cununa muceniciei. Biserica îl pomenește ca pe un model de credință statornică și de curaj în fața încercărilor. În slujbele din 14 septembrie, alături de cinstirea Crucii, este amintită și jertfa lui, ca semn al legăturii dintre viața sfinților și puterea Sfintei Cruci.

