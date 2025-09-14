Vremea de azi, 14 septembrie. Temperaturi excelente în Oltenia

Ziua de astăzi aduce înnorări și averse în ținuturile vestice, soare și vreme bună în rest.

Vântul bate cu putere în vestul și în nord-estul României, iar maximele pornesc de la 21-22 de grade în depresiuni și pe litoral și ajung la 28-29 de grade în sudul extrem.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile scad față de ieri. Vor fi 21 de grade în sudul litoralului și 26…27 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme frumoasă, câțiva nori și un pic de vânt. Atmosfera devine foarte plăcută după orele prânzului, când se vor înregistra 25-26 de grade. Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie soare în cea mai mare parte a zilei, dar vântul o să bată din ce în ce mai tare. Poate atinge viteze de 70 km/h. Temperaturile ajung la valori agreabile, de 23-24 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai caldă decât ar fi normal și maxime de până la 26 de grade. Norii se înmulțesc treptat, iar mai pe seară vin și ploile. Vor fi averse destul de consistente. Pot să apară și descărcări electrice. În vestul țării vedem puțin soarele la începutul zilei. Apoi se înnorează și o să plouă, iar în zonele montane se vor strânge cantități însemnate de apă. În plus se intensifică vântul și ajunge la viteze de 70 km/h. Ieri au fost 31 de grade în această regiune. Astăzi maximele se opresc pe la 26 de grade, mai notează StirileProTV.

Temperaturi excelente în Oltenia

În Oltenia găsim vreme bună, înnorări trecătoare la începutul zilei, soare și temperaturi destul de ridicate mai târziu. Pe la amiază se vor înregistra 27, poate 28 de grade, iar după lăsarea nopții e posibil să plouă. Și în ținuturile sudice se face puțin mai cald decât în mod obișnuit, iar în Lunca Dunării se ating valori de vară, de 28…29 de grade. Norii nu prea apar în această zonă și nu vorbim deloc despre ploi.

Vremea în București

În București avem atmosferă însorită, un vânt destul de insistent și 26…27 de grade pe la amiază. La noapte se adună norii. Apar ceva condiții de ploaie și temperatura coboară până la 13 grade.

Vremea la munte

La munte atmosfera devine instabilă. O să plouă mai întâi în masivele vestice, apoi ploile vor cuprinde toată zona montană. În Carpații Occidentali cantitățile de apă ar putea depăși 25 de litri pe metru pătrat. În vestul Meridionalilor, la altitudini mari, vântul o să bată cu 100 km/h.

Vremea la mare

Pe litoral urmează încă o zi însorită, dar cu vânt intens și rafale de 50 km/h. Se răcorește față de ieri și vor fi cel mult 23 de grade prin stațiuni. Apa mării se menține pe la 22 de grade.

