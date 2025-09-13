Începe Rabla 2025. Ce valoare au voucherele

Administraţia Fondului pentru Mediu organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10:00 – 17 septembrie 2025, ora 23:59, sesiunea de validare a producătorilor, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice.

Conform unui comunicat al AFM, condiţiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum şi documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanţare al programului.

Lista producătorilor validaţi în Programul Rabla rămâne valabilă şi pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiţia semnării unui nou contract de participare cu AFM (anexa nr. 2 din ghid). Contractul va fi transmis prin aplicaţie de către AFM. Contractul se semnează electronic şi se încarcă în aplicaţie în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării. Neîncărcarea contractului în termenul menţionat echivalează cu refuzul de participare la program, precizează AFM.

Bugetul alocat programului este de 200 milioane lei. Valoarea ecotichetului este:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

De asemenea, la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată şi sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului RABLA.