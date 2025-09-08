AUR strânge semnături pentru o moţiune simplă împotriva ministrului Educaţiei

Alianţa pentru Unirea Romanilor (AUR) anunţă demararea strângerii de semnături pentru depunerea unei moţiuni simple la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David. Parlamentarii AUR denunţă sfidarea actualului ministru faţă de nemulţumirile profesorilor, elevilor şi studenţilor pe fondul măsurilor de austeritate girate în domeniul educaţiei. AUR spune că ministrul David a demonstrat în nenumărate rânduri că urmează ordinele actualei coaliţii de guvernare, manipulând opinia publică inclusiv prin date false pentru a justifica măsurile adoptate, scrie News.ro.

”„m decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educaţia printr-o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, pe care o vom depune în ziua de miercuri. Plecăm de la următoarele trei premise: prima dintre ele este legată de faptul că România este statul european care alocă cea mai mică pondere din produsul intern brut pentru educaţie şi cercetare.

A doua este că testele standardizate, aşa numitele teste PISA, ne plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a analfabetismului funcţional pe cele trei tipuri de cunoştinţe verificate de 44%. Şi a treia chestiune care este importantă, este legată de ponderea tinerilor cu studii superioare, 25-26%, ceea ce iarăşi ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Parlamentarii AUR, solidari cu profesorii protestatari

Parlamentarii AUR îşi exprimă solidaritatea faţă de profesorii care protestează împotriva abuzurilor, lipsei de dialog şi a măsurilor care îngroapă sistemul educaţional.

„Ministrul David a demonstrat în nenumărate rânduri că urmează ordinele actualei coaliţii de guvernare, manipulând opinia publică inclusiv prin date false pentru a justifica măsurile adoptate”, spune AUR.

“De la bun început, noi, parlamentarii AUR, ne declarăm alături de protestatari, le împărtăşim toate nemulţumirile şi vom fi alături de ei. Domnul David vrea o normă didactică crescută de la 18 ore pe săptămână de predare la 22 ore pe săptămână, spunând că deocamdată norma noastră valabilă în România este sub media europeană. Ne-am uitat la statistici şi ce am văzut: în Bulgaria sunt 19 ore, nu 20, în Cehia sunt 17 ore, nu 20, în Italia sunt 18 ore pe norma săptămânală, nu 20, în Polonia sunt 14 ore pe săptămână, nu 20. Şi atunci despre ce vorbeşte domnul Daniel David atunci când pretinde că norma didactică în România este sub media europeană?

Apoi, cheltuielile guvernamentale pentru educaţie. Suntem pe ultimul loc în toate statele din Uniunea Europeană în privinţa bugetului alocat. Bugetul alocat pentru educaţie, deşi în Legea Educaţiei scrie că trebuie să fie 6%, este 3,04%, suntem pe ultimul loc. Să vă dau alte cifre. Suedia, 7,2%. Mai mult de dublu. Belgia, 6,3%. Mai mult de dublu. Estonia, 6,4%. Ungaria, vecina noastră, 6% faţă de 3,04% la noi. Bulgaria, vecina noastră, 4%, mic, dar totuşi mult peste 3,04% la noi. Iată unde suntem. Tocmai de aceea vă spuneam că în Daniel David văd un soi de pedagog zbir cu înclinaţii de cioclu pentru că asta face”, a declarat senatorul Sorin Lavric.

