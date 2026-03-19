Ce spune Nicuşor Dan despre neînțelegerile pe buget

Șeful statului a vorbit despre viitorul partidelor aflate la Putere, spunând că „sunt condamnate să guverneze împreună”. Președintele Nicușor Dan dă asigurări că bugetul de stat va fi adoptat în luna martie, în ciuda blocajului din Coaliția de guvernare.

„După cum știți, în momentul acesta este o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis, astfel încât să avem un buget. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Nicușor Dan, întrebat despre blocajul din Coaliție privind adoptarea bugetului de stat, potrivit digi24.ro.

Șeful statului a fost întrebat și ce viitor crede că are Coaliția de guvernare, în contextul în care atât PSD cât și PNL vorbesc despre ședințe interne în care ar putea stabili ieșirea de la guvernare.

„Foarte bine, e democratic să aibă ședințe. Însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună”, a explicat Nicușor Dan.

Discuțiile privind bugetul de stat s-au blocat după ce amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare pensionarilor, dar și familiilor vulnerabile a picat la vot. Ședințele din Parlament au fost suspendate, miercuri, din cauza neînțelegerilor din Coaliție, însă joi dimineață s-a găsit o soluție: se vor tăia bani din bugetul alocat ÎCCJ pentru a susține măsurile propuse de social-democrați, condiția fiind ca PSD să își retragă amendamentul privind scutirea de la plata CASS a mamelor și veteranilor de război.