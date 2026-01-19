„Impunerea de tarife aliaților este complet greșită”, avertizează premierul britanic Starmer după amenințările lui Trump privind Groenlanda

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale asupra aliaților europeni, inclusiv Marea Britanie, până la un acord privind achiziționarea Groenlandei.

Starmer a subliniat că descurajarea nucleară a Regatului Unit impune menținerea unei relații solide cu SUA. „Este în interesul nostru național să continuăm să colaborăm cu americanii când vine vorba de apărare, securitate și informații”, a declarat el, precizând însă că nu trebuie să se ignore diferențele de opinie.

Prim-ministrul a avertizat că „este complet greșit” să se impună tarife aliaților și a subliniat că orice decizie privind statutul viitor al Groenlandei aparține exclusiv poporului Groenlandei și celui danez. „Nu este corect ca Regatul Unit să aleagă între SUA și Europa; rămânem aliat al ambelor”, a adăugat Starmer, potrivit CNN.

În paralel, Uniunea Europeană se pregătește să reacționeze

Cei 27 de ambasadori ai UE s-au reunit de urgență pentru a analiza situația, iar președintele francez Emmanuel Macron ar fi cerut activarea „bazooka comercială”, un instrument anticoercitiv, pentru a răspunde amenințărilor tarifare.

Citește și: Bărbat din Gorj, după ce a folosit ilegal un card bancar