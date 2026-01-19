-1 C
Craiova
Știri de ultima orăPoliticaInternational„Impunerea de tarife aliaților este complet greșită", avertizează premierul britanic Starmer după amenințările lui Trump privind Groenlanda

„Impunerea de tarife aliaților este complet greșită”, avertizează premierul britanic Starmer după amenințările lui Trump privind Groenlanda

De Mariana BUTNARIU
Marea Britanie și UE analizează opțiunile de răspuns după posibilele tarife vamale impuse de președintele SUA
Marea Britanie și UE analizează opțiunile de răspuns după posibilele tarife vamale impuse de președintele SUA

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale asupra aliaților europeni, inclusiv Marea Britanie, până la un acord privind achiziționarea Groenlandei.

Starmer a subliniat că descurajarea nucleară a Regatului Unit impune menținerea unei relații solide cu SUA. „Este în interesul nostru național să continuăm să colaborăm cu americanii când vine vorba de apărare, securitate și informații”, a declarat el, precizând însă că nu trebuie să se ignore diferențele de opinie.

Prim-ministrul a avertizat că „este complet greșit” să se impună tarife aliaților și a subliniat că orice decizie privind statutul viitor al Groenlandei aparține exclusiv poporului Groenlandei și celui danez. „Nu este corect ca Regatul Unit să aleagă între SUA și Europa; rămânem aliat al ambelor”, a adăugat Starmer, potrivit CNN.

În paralel, Uniunea Europeană se pregătește să reacționeze

Cei 27 de ambasadori ai UE s-au reunit de urgență pentru a analiza situația, iar președintele francez Emmanuel Macron ar fi cerut activarea „bazooka comercială”, un instrument anticoercitiv, pentru a răspunde amenințărilor tarifare.

