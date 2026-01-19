Bărbat din Gorj, după ce a folosit ilegal un card bancar

Un tânăr de 30 de ani, din Mătăsari, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce ar fi folosit ilegal un card bancar. El a efectuat mai multe tranzacții neautorizate în Târgu Jiu.

Bărbatul ar fi folosit, pe 9 ianuarie, fără drept cardul unei femei de 42 de ani, din Târgu Jiu. El a efectuat șapte tranzacții financiare la diverse societăți comerciale din localitate.

Intervenția poliției

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj l-au identificat și reținut pe suspect. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Gorj. Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunilor de:

însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor,

efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată,

acces ilegal la un sistem informatic.

A fost întocmit dosar penal, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații și recuperarea prejudiciului.

