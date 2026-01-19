Încă un bloc din Râmnicu Vâlcea, eficientizat energetic cu finanțare PNRR

Blocul 7 de la intersecția bulevardului Nicolae Bălcescu cu strada Mihai Viteazu a beneficiat de lucrări complexe de izolare termică și sisteme alternative de energie, în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR.

Proiectul a vizat izolarea termică a fațadei, soclului și a planșeelor, închiderea balcoanelor și montarea de sisteme alternative de producere a energiei. Valoarea totală a investiției pentru cei peste 130 de locatari ai celor 81 de apartamente a fost de peste 5,9 milioane lei, asigurată integral prin PNRR.

Proiecte similare în derulare

Până în prezent, 10 blocuri din municipiu au fost reabilitate termic, iar lucrările la blocul V1 de pe strada General Magheru, unde se efectuează și consolidare seismică, se vor finaliza până în această vară.

Primăria Râmnicu Vâlcea așteaptă lansarea unor noi linii de finanțare europeană, care vor permite continuarea campaniei de reabilitare termică a altor blocuri de locuințe din municipiu, cu scopul de a crește eficiența energetică și confortul locatarilor.

