Tânăr din Gorj reținut pentru violență și amenințări

De Mariana BUTNARIU
Incidentul violent este cercetat de polițiști

Un tânăr de 27 de ani, din comuna Prigoria, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat un bărbat de 45 de ani în comuna Albeni, în urma unui conflict familial.

Pe 21 decembrie, în comuna Albeni, bărbatul de 27 de ani l-ar fi lovit pe bărbatul, de 45 de ani, în zona capului, după un conflict cu fratele victimei.

Intervenția poliției

Polițiștii din Târgu Cărbunești au reținut suspectul pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul IPJ Gorj. Victima a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul agresat s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, primind o cerere pentru a se adresa instanței.

