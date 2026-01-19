Tragedie în Olt. O femeie de 47 de ani moare după un accident rutier, șoferul identificat

-1 C
Craiova
luni, 19 ianuarie, 2026
De Mariana BUTNARIU
Polițiștii anchetează circumstanțele producerii accidentului și părăsirea locului faptei
O femeie de 47 de ani din Segarcea, județul Dolj, și-a pierdut viața, aseară, pe DJ 546, în comuna Curtișoara, în urma unui eveniment rutier. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina s-au deplasat la fața locului imediat după ce a fost făcut apelul la 112.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani din Movileni, județul Olt. Testarea cu etilotestul a arătat că nu se afla sub influența alcoolului. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele evenimentului, sub aspectul uciderii din culpă și părăsirea locului accidentului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele tânărului. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Autoritățile fac apel la cetățeni să ofere orice informații care ar putea ajuta la elucidarea cazului și subliniază gravitatea părăsirii locului unui accident rutier.

