Incendiere ilegală de deșeuri, oprită la timp de jandarmii doljeni

O femeie de 45 de ani a fost prinsă în flagrant în timp ce incendia ilegal deșeuri pe un teren viran din Bistreț, intervenția jandarmilor prevenind un dezastru de mediu.

Ieri, jandarmii din cadrul Detașamentului 5 Jandarmi Calafat au surprins o femeie în timp ce incendia deșeuri pe un teren viran din Bistreț. Intervenția promptă a militarilor a oprit incendiul și a permis identificarea persoanei responsabile, care a fost sancționată conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Apel la responsabilitate

Arderea deșeurilor în spații neautorizate nu doar că poluează grav aerul, dar poate provoca incendii și afectează sănătatea publică. Potrivit legii, astfel de fapte sunt considerate infracțiuni și pot fi pedepsite penal.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj reamintește cetățenilor să evite astfel de practici și să sesizeze orice situație similară la numărul unic de urgență 112. Prevenția și implicarea comunității sunt esențiale pentru protejarea mediului și siguranța publică.

