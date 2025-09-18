Tancurile israeliene pătrund în cartierul Sheikh Radwan din Gaza. Ofensivele terestre se intensifică

Zeci de tancuri și vehicule militare israeliene au pătruns miercuri într-un important cartier rezidențial din orașul Gaza, în a doua zi a ofensivei terestre a Israelului. Potrivit martorilor oculari, forțele au avansat în zona Sheikh Radwan, una dintre cele mai dens populate părți ale orașului înainte de război.

Înregistrările video publicate de localnici arată tancuri, buldozere și transportoare blindate de trupe la marginea cartierului, în timp ce nori groși de fum se ridică din zona lovită de artilerie și bombe fumigene. Locuitorii susțin că incursiunea a fost precedată de un val de atacuri aeriene intense care au vizat clădiri și străzi principale, semnalând pregătirea pentru avansul terestru.

„Viața a devenit imposibilă”

Saad Hamada, un rezident din Sheikh Radwan care a fugit spre sud împreună cu familia, a declarat pentru BBC:

„Dronele nu au lăsat nimic în urmă. Au lovit panouri solare, generatoare de energie, rezervoare de apă, chiar și rețeaua de internet. Viața a devenit imposibilă și asta a forțat majoritatea oamenilor să plece în ciuda pericolului.”

Cartierul, ce include zonele Abu Iskandar, al-Tawam și al-Saftawi și este traversat de artera vitală al-Jalaa, găzduia înainte de război zeci de școli, moschei și piețe. Controlul acestei zone ar putea deschide calea armatei israeliene către centrul orașului Gaza.

Panică și noi valuri de strămutări

Prezența tancurilor pe străzile orașului a provocat panică printre locuitori, determinând mii de familii să fugă spre sud. Cozi lungi de mașini și căruțe încărcate cu bunuri au fost observate pe drumul Salahedin, deschis de armata israeliană pentru evacuări. Locuitorii afirmă că drumul este aglomerat, iar costurile de transport au crescut dramatic.

Nidal al-Sherbi, un alt locuitor, a descris pentru BBC Arabic noaptea trecută drept „extrem de dificilă”, cu bombardamente continue și avansuri simultane din Sheikh Radwan, Tal al-Hawa și Shejaiya.

Reacții internaționale și criză umanitară

Operațiunea israeliană, care are ca obiectiv declarat eliberarea ostaticilor și eliminarea celor aproximativ 3.000 de luptători Hamas rămași în oraș, a atras condamnări internaționale. Liderii a peste 20 de agenții umanitare, inclusiv Save the Children și Oxfam, au avertizat că „inhumanitatea situației din Gaza este de neconceput”.

ONU și organizațiile umanitare avertizează că „zona umanitară” desemnată pentru refugiați este supraaglomerată și incapabilă să susțină cele aproximativ două milioane de palestinieni care se așteaptă să se adăpostească acolo. Mulți evacuați s-au întors în nord din lipsă de spațiu pentru corturi.

Munir Azzam, rămas în nordul Gazei, a declarat:

„Zilnic ni se aruncă pliante, ordonând evacuarea, în timp ce armata israeliană bombardează clădiri în toate direcțiile. Dar unde putem merge? Nu avem refugiu în sud.”

Pierderi umane și acuzații de genocid

Ministerul sănătății din Gaza, administrat de Hamas, a raportat că cel puțin 65.062 de persoane au fost ucise de la începutul războiului în octombrie 2023, aproape jumătate dintre victime fiind femei și copii. În ultimele 24 de ore, 98 de persoane au murit și 385 au fost rănite. Alte patru decese au fost cauzate de malnutriție, numărul total al victimelor foametei ajungând la 154.

Marți, o comisie de anchetă a ONU a acuzat Israelul de genocid împotriva palestinienilor din Gaza – o acuzație respinsă de Ministerul de Externe israelian, care a calificat raportul drept „distorsionat și fals”, potrivit BBC.

