(VIDEO) Doi tineri reținuți pentru lovire sau alte violențe la Balș

Doi tineri din orașul Balș au fost reținuți de polițiști, sub supravegherea procurorului, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În noaptea de 14 septembrie, în jurul orei 4:20, polițiștii din Balș au fost alertați printr-un apel la 112, făcut de un tânăr de 20 de ani, despre o stare conflictuală între mai multe persoane la un bar din oraș.

La fața locului, echipajele au stabilit că un bărbat de 36 de ani a fost agresat fizic pe fondul unui conflict spontan de către doi tineri de 25 și 26 de ani, ambii din Balș.

Măsurile luate de poliție

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și au continuat cercetările pentru clarificarea situației.

În baza probatoriului administrat, ieri, cei doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în arest, urmând să fie prezentați în fața instanței cu propuneri legale.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au transmis că instituția rămâne ferm angajată în misiunea de menținere a ordinii publice și siguranței cetățenilor, intervenind prompt pentru a descuraja și sancționa actele de violență.

