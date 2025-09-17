(VIDEO) Gorj: Reținut pentru înșelăciune în formă continuată. Prejudiciu de 235.000 de lei, în 137 de acte materiale

Un tânăr de 29 de ani, din comuna Plopșoru (județul Gorj), a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale după ce ar fi înșelat o femeie din Urdari, provocându-i un prejudiciu de aproape 235.000 de lei.

Potrivit cercetărilor, între noiembrie 2024 și septembrie 2025, tânărul ar fi indus în eroare o femeie de 45 de ani, din comuna Urdari, prezentându-i informații false, printre care:

că suferă de afecțiuni medicale grave,

că femeia ar fi administratorul unei societăți comerciale înregistrate în Ungaria, cu presupuse probleme de natură penală.

Mai mult, bărbatul s-ar fi prezentat succesiv drept polițist, avocat și judecător în Ungaria, convingând-o pe victimă să îi dea sume importante de bani pentru a „rezolva” așa-zisele probleme judiciare.

În total, femeia i-ar fi remis aproape 235.000 de lei, în cadrul a nu mai puțin de 137 de acte materiale de înșelăciune.

Percheziție și probe descoperite

În baza mandatului emis de Judecătoria Târgu Jiu, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința tânărului din Plopșoru. Cu această ocazie au fost descoperite mijloace materiale de probă și sume de bani, care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Reținut și dus în fața instanței

După percheziții, bărbatul a fost condus la sediul poliției, în baza unui mandat de aducere, iar după audiere a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

Polițiștii continuă investigațiile pentru documentarea completă a activității infracționale.

