Accident rutier grav pe DN7, la Bascov: trei persoane decedate

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs marți pe DN7, la ieșirea din comuna Bascov (județul Argeș), unde un autoturism și un autocamion au intrat în coliziune.

Potrivit IPJ Argeș, la fața locului se află echipaje de poliție rutieră care efectuează primele cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii tragediei.

Intervenție complexă a pompierilor și echipajelor medicale

ISU Argeș a mobilizat la locul accidentului:

o autospecială de stingere ,

, o autospecială de descarcerare ,

, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat ,

, două echipaje SAJ Argeș.

Salvatorii au găsit la fața locului trei victime:

două persoane au fost declarate decedate ,

, o a treia victimă, inconștientă și încarcerată, primește în aceste momente asistență medicală de urgență. Ulterior s-a declarat decesul acesteia. Victimele sunt două femei și un bărbat.

Trafic restricționat pe DN 7

În urma accidentului, circulația pe DN7 se desfășoară cu dificultate, fiind restricționată pe perioada intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonă, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să aleagă rute alternative acolo unde este posibil.

