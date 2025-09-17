Reținut pentru conducere fără permis și refuzul prelevării de probe biologice la Corabia

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Ianca (județul Olt), a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat și a refuzat să fie testat pentru stabilirea alcoolemiei.
Incidentul a avut loc azi noapte, când polițiștii din Corabia au oprit pentru control autoturismul condus de bărbat.
Deoarece acesta emana halenă alcoolică, agenții i-au solicitat testarea cu aparatul etilotest, însă conducătorul auto a refuzat atât testarea, cât și prelevarea mostrelor biologice la spital, necesare pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.
Fără drept de a conduce
În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, ceea ce constituie infracțiune.
Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru:
- conducerea unui vehicul fără permis de conducere,
- refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Reținut pentru 24 de ore
După administrarea probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.
Acesta a fost introdus în arestul IPJ Olt, urmând ca astăzi să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.
