Reținut pentru conducere fără permis și refuzul prelevării de probe biologice la Corabia

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Ianca (județul Olt), a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat și a refuzat să fie testat pentru stabilirea alcoolemiei.

Incidentul a avut loc azi noapte, când polițiștii din Corabia au oprit pentru control autoturismul condus de bărbat.

Deoarece acesta emana halenă alcoolică, agenții i-au solicitat testarea cu aparatul etilotest, însă conducătorul auto a refuzat atât testarea, cât și prelevarea mostrelor biologice la spital, necesare pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Fără drept de a conduce

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, ceea ce constituie infracțiune.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere,

refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Reținut pentru 24 de ore

După administrarea probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul IPJ Olt, urmând ca astăzi să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

