Cod galben de vânt puternic în Mehedinți și Dolj. Joi urmează alte 13 județe

Cod galben de vânt puternic în Mehedinți și Dolj. Joi urmează alte 13 județe

De Mariana BUTNARIU
Cod galben de vânt în Dolj și Mehedinți
Cod galben de vânt în Dolj și Mehedinți

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabilă miercuri, 17 septembrie, în județele Mehedinți și Dolj, unde rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h.

Avertizarea este în vigoare între orele 12:00 și 21:00.

Vreme instabilă în toată țara

  • În restul teritoriului, vântul va avea intensificări locale, cu viteze de 40–45 km/h, iar în zona montană rafalele vor depăși 70–80 km/h.
  • Temperaturile maxime vor fi mai scăzute comparativ cu ziua de marți, semnalând o răcire accentuată a vremii.

Cod galben extins joi în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei

Pentru joi, 18 septembrie 2025, ANM a emis o nouă avertizare Cod galben, între orele 10:00 și 21:00, care vizează:

  • Moldova: Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Suceava, Vrancea
  • Dobrogea: Galați, Brăila, Tulcea, Constanța
  • Estul Munteniei: Ialomița, Călărași (parțial)

În aceste zone, vântul va sufla cu 50–70 km/h, provocând disconfort și dificultăți în trafic.

Prognoza pentru București

  • Miercuri: vreme răcoroasă, cu temperaturi maxime de 21°C, cer variabil cu înnorări și ploi temporare, vânt slab și moderat.
  • Joi: vreme mai frumoasă, temperaturi în creștere, maxime de 24–25°C, cer variabil și vânt slab.

🌬️ Meteorologii recomandă atenție sporită în trafic, mai ales în zonele unde rafalele de vânt pot destabiliza vehiculele, și prudență în apropierea copacilor sau a obiectelor ușor de dislocat.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

