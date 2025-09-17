Cod galben de vânt puternic în Mehedinți și Dolj. Joi urmează alte 13 județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabilă miercuri, 17 septembrie, în județele Mehedinți și Dolj, unde rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h.

Avertizarea este în vigoare între orele 12:00 și 21:00.

Vreme instabilă în toată țara

În restul teritoriului, vântul va avea intensificări locale, cu viteze de 40–45 km/h , iar în zona montană rafalele vor depăși 70–80 km/h .

Temperaturile maxime vor fi mai scăzute comparativ cu ziua de marți, semnalând o răcire accentuată a vremii.

Cod galben extins joi în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei

Pentru joi, 18 septembrie 2025, ANM a emis o nouă avertizare Cod galben, între orele 10:00 și 21:00, care vizează:

Moldova: Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Suceava, Vrancea

Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Suceava, Vrancea Dobrogea: Galați, Brăila, Tulcea, Constanța

Galați, Brăila, Tulcea, Constanța Estul Munteniei: Ialomița, Călărași (parțial)

În aceste zone, vântul va sufla cu 50–70 km/h, provocând disconfort și dificultăți în trafic.

Prognoza pentru București

Miercuri: vreme răcoroasă, cu temperaturi maxime de 21°C, cer variabil cu înnorări și ploi temporare, vânt slab și moderat.

Joi: vreme mai frumoasă, temperaturi în creștere, maxime de 24–25°C, cer variabil și vânt slab.

Citește și: Școli mai sigure pentru copii: peste 22.000 de elevi implicați în 34 de județe și București