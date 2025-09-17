Școli mai sigure pentru copii: peste 22.000 de elevi implicați în 34 de județe și București

Peste 22.000 de elevi, alături de 3.000 de părinți, 2.500 de profesori și 500 de experți, au participat în ultimele șase luni la activități dedicate prevenirii și combaterii violenței în școli, desfășurate în cadrul programului SAVE – School Anti-Violence Ecosystem, implementat de Fundația World Vision România și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Aceste rezultate impresionante au fost obținute prin 33 de proiecte locale desfășurate în 34 de județe și Municipiul București, cu un buget total de peste 850.000 de euro.

Finanțări noi pentru ONG-uri: 10 granturi de câte 10.000 de euro

World Vision România lansează primul apel pentru granturi Mici, dedicate organizațiilor non-guvernamentale care activează în domeniul educației sau al protecției copilului. Sunt disponibile:

10 granturi , a câte 10.000 de euro , cu finanțare integrală ;

, a câte , cu ; Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 18 noiembrie 2025, ora 14:00 ;

; Ghidul solicitantului și formularele de aplicare sunt disponibile pe site-ul: www.worldvision.ro/proiect-save

Povești de impact din comunități

Activitățile derulate în cadrul programului au adus schimbări vizibile în școli și în comunități:

Ateliere despre siguranța digitală , bullying online și recunoașterea fake news;

, bullying online și recunoașterea fake news; Sesiuni de dezvoltare socio-emoțională , în care copiii au exersat empatia, ascultarea activă și exprimarea emoțiilor;

, în care copiii au exersat empatia, ascultarea activă și exprimarea emoțiilor; Marșuri publice în patru orașe din Moldova, cu mesaje de tipul „Stop violenței!”;

în patru orașe din Moldova, cu mesaje de tipul „Stop violenței!”; Ateliere artistice , în care copiii și-au exprimat trăirile prin muzică, pictură și lucru manual;

, în care copiii și-au exprimat trăirile prin muzică, pictură și lucru manual; Teatru forum, unde elevii au pus în scenă povești reale despre bullying, sărăcie sau discriminare, deschizând dialoguri sincere între copii, părinți și profesori.

Cine poate aplica pentru granturi Mici?

Granturile sunt deschise pentru ONG-uri care:

Sunt legal înființate în România cu cel puțin un an înainte de 17 septembrie 2025;

înainte de 17 septembrie 2025; Au avut în ultimii 3 ani venituri medii anuale de cel mult 250.000 de euro ;

; Activează în educație sau protecția copilului ;

sau ; Nu pot aplica decât o singură dată în cadrul acestui apel.

Organizațiile care au beneficiat anterior de granturi Mari sau Medii pot aplica din nou, cu proiecte noi și grupuri-țintă diferite.

Despre programul SAVE

Coordonat de Fundația World Vision România, programul SAVE – School Anti-Violence Ecosystem își propune să creeze un ecosistem școlar sigur, în care violența de orice tip este prevenită și combătută prin:

Campanii de conștientizare,

Instruirea personalului școlar,

Activități de networking și advocacy,

Finanțarea de proiecte locale relevante.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere exprimate în cadrul acestuia aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.

