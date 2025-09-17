Dolj: Peste 80 de sancțiuni aplicate și 3 permise reținute

Polițiștii rutieri doljeni au continuat, ieri, seria de acțiuni menite să crească siguranța rutieră și să prevină accidentele de circulație.

Pe drumurile din județ, oamenii legii au desfășurat controale folosind aparatura de specialitate: radare, etiloteste și drugteste, cu scopul de a depista șoferii care circulă cu viteză excesivă, sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Rezultatele acțiunilor

Peste 80 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate

au fost aplicate Valoarea totală a amenzilor depășește 20.000 de lei

depășește 3 permise de conducere au fost reținute

au fost reținute 2 certificate de înmatriculare au fost retrase

Acțiunile se desfășoară constant în județ și vizează toate zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor.

Exemplu relevant: șofer depistat cu 1,18 mg/l alcool în aerul expirat

Un caz notabil a fost înregistrat pe 16 septembrie, când polițiștii Secției nr. 10 Poliție Rurală Poiana Mare au depistat, în comuna Desa, un tânăr de 27 de ani care conducea un autoturism pe DJ 553.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, care vor fi transmise către Institutul de Medicină Legală, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de rezultate.

Mesajul poliției: prevenția, mai importantă decât sancțiunea

Reprezentanții IPJ Dolj reamintesc că scopul acestor acțiuni nu este punitiv, ci educativ:

📌 „Dorim să conștientizăm participanții la trafic cu privire la riscurile nerespectării regulilor de circulație. Prevenirea accidentelor este prioritatea noastră.”

Recomandări pentru toți conducătorii auto

🚗 Conduceți prudent!

❌ Nu urcați la volan dacă ați consumat alcool sau substanțe interzise!

⚠️ Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor!

