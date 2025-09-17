Acțiuni pentru prevenirea accidentelor în județul Vâlcea

În contextul campaniei europene ROADPOL Safety Days, polițiștii rutieri din județul Vâlcea au desfășurat, ieri, o acțiune punctuală de control. Acțiunea s-a derulat pe un tronson de drum cunoscut pentru riscul ridicat de accidente:

DN 67, pe ruta Slătioara – Horezu – Tomșani – Bărbătești – Pietrari.

Controale intense și sancțiuni aplicate

Acțiunea, organizată între orele 14:00 și 18:00, a fost desfășurată de polițiștii din Horezu, împreună cu agenții Secției 7 Poliție Rurală Măldărești și Secției 9 Poliție Rurală Pietrari. Scopul principal: combaterea vitezei excesive și creșterea gradului de siguranță rutieră.

În cadrul intervenției:

Au fost controlate 64 de autovehicule

Au fost legitimate 74 de persoane

S-au aplicat 46 de sancțiuni contravenționale , dintre care: 35 pentru depășirea vitezei legale 9 pentru alte abateri la regimul circulației

, dintre care: Au fost reținute 7 permise de conducere , dintre care: 6 pentru viteză 1 pentru depășire neregulamentară

, dintre care: Valoarea amenzilor depășește 20.000 de lei

Campania continuă la nivel național și european

ROADPOL Safety Days este o inițiativă derulată la nivelul Uniunii Europene, care vizează reducerea numărului de victime în accidente rutiere. România se alătură anual acestei campanii prin acțiuni specifice desfășurate de poliția rutieră în zone cu risc crescut.

Poliția Română transmite că acțiunile vor continua și în perioada următoare, atât în mediul urban, cât și rural, punând accent pe prevenție, responsabilizare și aplicarea fermă a legii acolo unde se impun sancțiuni.

