242 de locuri de muncă disponibile în județul Dolj. Posturi pentru toate nivelurile de calificare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dolj anunță că, potrivit datelor furnizate de angajatori, în evidențele instituției figurează 242 de locuri de muncă vacante la nivelul județului. Oferta este diversificată și se adresează tuturor categoriilor de candidați, de la persoane cu studii superioare, până la muncitori necalificați sau cu studii primare/gimnaziale.

Posturi pentru candidați cu studii superioare (24 locuri)

Printre joburile destinate persoanelor cu pregătire universitară, se regăsesc:

Programator

Manager sisteme de management al calității

Inginer automatist

Inginer autovehicule rutiere

Inginer electrician

Consilier juridic

Specialist marketing

Contabil

Expert fonduri europene

Formator

Consilier/Inspector/Referent în economie generală

Locuri de muncă pentru persoane cu studii liceale/profesionale/postliceale (125 locuri)

Oferta este semnificativă pentru cei cu calificări medii, iar posturile includ:

Lăcătuș mecanic

Sudor

Zidar, dulgher, faianțar

Tehnician mentenanță

Operator la roboți industriali

Confecționer-asamblor articole textile

Vânzător, casier, agent de vânzări

Șofer, mecanic auto

Ospătar, pizzar, cofetar, patiser

Asistent medical generalist / farmacist

Administrator, gestionar, lucrător comercial

Montator tâmplărie termoizolantă

Servant pompier, electrician, paznic, agent de securitate

Posturi pentru persoane fără calificare sau cu studii primare/gimnaziale

Restul posturilor (aprox. 93) sunt dedicate celor care nu dețin o calificare profesională sau care au absolvit doar clasele primare sau gimnaziale. Dintre acestea, amintim:

Femeie de serviciu

Muncitor necalificat în construcții

Manipulator marfă

Betonist, fierar betonist

Excavatorist, decapator

Sudor, paznic, agent de securitate

Cum poți aplica?

Oferta locurilor de muncă este actualizată în timp real pe site-ul oficial al ANOFM:

👉 www.anofm.ro/AJOFM Dolj

