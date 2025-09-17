242 de locuri de muncă disponibile în județul Dolj. Posturi pentru toate nivelurile de calificare

16.8 C
Știri de ultima orăLocalDolj242 de locuri de muncă disponibile în județul Dolj. Posturi pentru toate nivelurile de calificare

De Mariana BUTNARIU
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dolj
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dolj anunță că, potrivit datelor furnizate de angajatori, în evidențele instituției figurează 242 de locuri de muncă vacante la nivelul județului. Oferta este diversificată și se adresează tuturor categoriilor de candidați, de la persoane cu studii superioare, până la muncitori necalificați sau cu studii primare/gimnaziale.

Posturi pentru candidați cu studii superioare (24 locuri)

Printre joburile destinate persoanelor cu pregătire universitară, se regăsesc:

  • Programator
  • Manager sisteme de management al calității
  • Inginer automatist
  • Inginer autovehicule rutiere
  • Inginer electrician
  • Consilier juridic
  • Specialist marketing
  • Contabil
  • Expert fonduri europene
  • Formator
  • Consilier/Inspector/Referent în economie generală

Locuri de muncă pentru persoane cu studii liceale/profesionale/postliceale (125 locuri)

Oferta este semnificativă pentru cei cu calificări medii, iar posturile includ:

  • Lăcătuș mecanic
  • Sudor
  • Zidar, dulgher, faianțar
  • Tehnician mentenanță
  • Operator la roboți industriali
  • Confecționer-asamblor articole textile
  • Vânzător, casier, agent de vânzări
  • Șofer, mecanic auto
  • Ospătar, pizzar, cofetar, patiser
  • Asistent medical generalist / farmacist
  • Administrator, gestionar, lucrător comercial
  • Montator tâmplărie termoizolantă
  • Servant pompier, electrician, paznic, agent de securitate

Posturi pentru persoane fără calificare sau cu studii primare/gimnaziale

Restul posturilor (aprox. 93) sunt dedicate celor care nu dețin o calificare profesională sau care au absolvit doar clasele primare sau gimnaziale. Dintre acestea, amintim:

  • Femeie de serviciu
  • Muncitor necalificat în construcții
  • Manipulator marfă
  • Betonist, fierar betonist
  • Excavatorist, decapator
  • Sudor, paznic, agent de securitate

Cum poți aplica?

Oferta locurilor de muncă este actualizată în timp real pe site-ul oficial al ANOFM:
👉 www.anofm.ro/AJOFM Dolj

