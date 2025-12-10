Reforma CEDO privind migrația: Discuții decisive la Strasbourg pentru redefinirea regulilor europene

Discuțiile internaționale care ar putea transforma modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) abordează cazurile legate de migrație încep miercuri la Strasbourg. Reuniunea reprezintă, potrivit experților, cel mai important semn de până acum că legislația internațională privind drepturile omului ar putea fi reinterpretată pentru a permite statelor europene să gestioneze mai eficient migrația ilegală și să combată rețelele de trafic de persoane.

Guvernul britanic îndeamnă partenerii europeni să actualizeze cadrul de lucru al convenției, în special într-un moment în care migrația necontrolată continuă să afecteze politica internă a mai multor țări de pe continent. O eventuală schimbare ar putea marca una dintre cele mai ample reforme din cei 75 de ani de existență ai Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Obiectiv ambițios – o nouă declarație politică până în primăvară

BBC a relatat că statele membre urmăresc adoptarea unei declarații politice până în primăvară, care să clarifice modul în care drepturile omului se aplică în cazurile de migrație. Această declarație ar putea redefini domeniul în care statele pot acționa pentru repatrierea migranților fără drept de ședere și pentru crearea de „centre de returnare” în afara Europei, concepute să respecte standardele umanitare.

Reuniunea are loc într-un context tensionat, în care mai multe guverne – printre care Italia și Danemarca – au făcut presiuni pentru reforme. Deși Regatul Unit nu s-a alăturat scrisorii oficiale de susținere a schimbărilor, a desfășurat un intens demers diplomatic pentru a declanșa discuțiile.

Regatul Unit, între angajament și presiune politică

Viceprim-ministrul britanic David Lammy conduce delegația Regatului Unit și este așteptat să sublinieze că Londra rămâne angajată față de convenție. Totuși, guvernul dorește reinterpretarea unor articole sensibile, precum articolul 8, care vizează dreptul la viață de familie, sau articolul 3, ce interzice tratamentul inuman și degradant.

Lammy va susține că aceste prevederi nu ar trebui extinse în mod excesiv astfel încât să împiedice expulzarea persoanelor fără drept legal de ședere. Noua legislație internă a Regatului Unit urmărește deja restricționarea aplicării dreptului la viață privată în cazurile de deportare, reflectând presiunile politice din Londra, unde apartenența la CEDO este intens dezbătută.

Cooperare europeană pentru protejarea frontierelor

Într-un articol comun, premierul britanic Sir Keir Starmer și omoloaga sa daneză, Mette Frederiksen, au cerut statelor europene să „meargă mai departe” în actualizarea legislației drepturilor omului pentru a face față provocărilor actuale. Ei au subliniat că migrația necontrolată afectează încrederea publicului în guverne și că Europa trebuie să acționeze unitar.

Potrivit acestora, schimbarea este necesară pentru a opri traficul de persoane, pentru a consolida securitatea frontierelor și pentru a proteja sistemele democratice. În opinia lor, fără o reformă coerentă, forțele politice care exploatează tema migrației vor deveni tot mai influente.

Un moment decisiv pentru viitorul CEDO

Alain Berset, șeful Consiliului Europei, a declarat că este pregătit să discute reforme pentru a menține convenția „puternică și relevantă”. Obiectivul nu este slăbirea cadrului de protecție a drepturilor omului, ci adaptarea acestuia la realitățile unei crize migratorii complexe.

Dacă discuțiile vor avea succes, până în mai anul viitor ar putea exista o versiune clarificată și modernizată a modului în care statele aplică regulile CEDO în domeniul migrației. Printre subiectele delicate se numără limitarea traficului de migranți, crearea centrelor de returnare conforme cu standardele umanitare și definirea proporționalității în deciziile de expulzare.

