Germania îi transmite lui Donald Trump că războiul din Iran nu are legătură cu NATO

Germania a răspuns apelurilor lansate de președintele american Donald Trump privind implicarea aliaților în menținerea deschisă a rutelor maritime din Strâmtoarea Hormuz printr-un mesaj ferm transmis de la Berlin: „Acest război nu are nicio legătură cu NATO. Nu este războiul NATO”, notează CNN.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz, după ce Donald Trump a transmis un avertisment la adresa Alianței Nord-Atlantice, spunând că NATO ar putea avea „un viitor foarte prost”.

Guvernul german a reiterat, totodată, că nu are în vedere nicio implicare în operațiuni din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume.

„O astfel de participare nu a fost luată în calcul înainte de acest război și nu este luată în calcul nici acum”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului de la Berlin.

Ajuns miercuri dimineață la Bruxelles, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, le-a spus jurnaliștilor că nu vede un rol pentru statele NATO în Strâmtoarea Hormuz.

Înainte de izbucnirea războiului, SUA și Israelul au transmis clar că „ajutorul european nu era nici necesar, nici dorit”

Poziția cancelarului Friedrich Merz s-a înăsprit în ultimele zile, pe fondul continuării războiului cu Iranul, fără semne clare de detensionare. Săptămâna trecută, liderul german a criticat Statele Unite pentru relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a declarat deschis că nu este clar care este planul Washingtonului pentru încheierea conflictului.

La rândul său, purtătorul de cuvânt Kornelius a subliniat că, înainte de izbucnirea războiului, atât Statele Unite, cât și Israelul au transmis clar că „ajutorul european nu era nici necesar, nici dorit”.

Cancelarul german urmează să se întâlnească mai târziu, la Berlin, cu premierul olandez Rob Jetten, iar cei doi lideri sunt așteptați să fie întrebați despre reacțiile lor la presiunile și solicitările formulate de Donald Trump.

