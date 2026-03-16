12.8 C
Craiova
luni, 16 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentDoi șoferi și-au pierdut viața după ce o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit

Doi șoferi și-au pierdut viața după ce o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit

De Daniela Moise

Două persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs, luni, pe DN 2 – E 85, pe raza localităţii buzoiene Mihăilești. O autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări.

ISU Buzău a intervenit pentru gestionarea accidentului în care au fost implicate cele două vehicule.

În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări. În interiorul acestuia, salvatorii au descoperit o persoană încarcerată, care era carbonizată.

Șoferul autoutilitarei a fost găsit inconştient de către echipele de intervenţie. Pompierii au reuşit să îl descarcereze şi l-au predat echipajului Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău, care a declarat decesul.

Poliţiştii au deschis o anchetă în urma căreia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA