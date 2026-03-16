Doi șoferi și-au pierdut viața după ce o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit

Două persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs, luni, pe DN 2 – E 85, pe raza localităţii buzoiene Mihăilești. O autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări.

ISU Buzău a intervenit pentru gestionarea accidentului în care au fost implicate cele două vehicule.

În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări. În interiorul acestuia, salvatorii au descoperit o persoană încarcerată, care era carbonizată.

Șoferul autoutilitarei a fost găsit inconştient de către echipele de intervenţie. Pompierii au reuşit să îl descarcereze şi l-au predat echipajului Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău, care a declarat decesul.

Poliţiştii au deschis o anchetă în urma căreia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Citește și: Ministrul Finanţelor: Aderarea României la OCDE reduce costurile de finanțare și aduce investiții în plus