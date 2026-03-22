Un șofer băut a intrat cu mașina într-o casă

Un șofer de 39 de ani, din comuna Feliceni, aflat sub influența alcoolului, a fost rănit duminică, după ce a intrat cu mașina în zidul unui imobil din municipiul Odorheiu Secuiesc.

În timp ce conducea autoturismul, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă prin stânga sensului de mers, s-a lovit de un parapet metalic, ulterior vehiculul fiind proiectat în zidul unui imobil.

Șoferul a rămas încarcerat, pentru scoaterea sa intervenind pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc. A fost extras de către echipajele de intervenție și predat unui echipaj medical SAJ, în stare de inconștiență. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămare corporală din culpă.

