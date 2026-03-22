8.4 C
Craiova
duminică, 22 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Un șofer băut a intrat cu mașina într-o casă

De Daniela Moise

Un șofer de 39 de ani, din comuna Feliceni, aflat sub influența alcoolului, a fost rănit duminică, după ce a intrat cu mașina în zidul unui imobil din municipiul Odorheiu Secuiesc.

În timp ce conducea autoturismul, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă prin stânga sensului de mers, s-a lovit de un parapet metalic, ulterior vehiculul fiind proiectat în zidul unui imobil.

Șoferul a rămas încarcerat, pentru scoaterea sa intervenind pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc. A fost extras de către echipajele de intervenție și predat unui echipaj medical SAJ, în stare de inconștiență. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămare corporală din culpă.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA