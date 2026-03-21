Situația juridică a lui Toto Dumitrescu rămâne tensionată după accidentul din 14 septembrie 2025

De Mariana BUTNARIU
Probleme continuă pentru Toto Dumitrescu: instanța menține controlul judiciar ( Inquam Photos / Tudor Pană)

Magistrații au decis să respingă solicitarea lui Toto Dumitrescu privind relaxarea măsurilor impuse. Dosarul penal aflat pe rolul Secției Penale continuă să se desfășoare, iar Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, se confruntă cu acuzații serioase.

Tânărul a fost trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului. Ancheta include declarații de martori, imagini video și rapoarte medico-legale.

Accidentul s-a produs în zona Primăverii, în seara de 14 septembrie 2025, și a lăsat o femeie de 23 de ani rănită, necesitând aproximativ 11-12 zile de îngrijiri medicale. În urma incidentului, Toto Dumitrescu ar fi părăsit locul accidentului. Testele toxicologice au indicat prezența unor substanțe interzise. Toto Dumitrescu contestă acest lucru, susținând că le-ar fi consumat după producerea accidentului.

Cazul a intrat într-o etapă decisivă, iar instanța va analiza circumstanțele agravante. În funcție de concluziile judecătorilor, Toto Dumitrescu se poate confrunta cu sancțiuni care includ suspendarea permisului, amenzi și chiar pedeapsă cu închisoarea.

Deocamdată, judecătorii au decis menținerea controlului judiciar, semn că problemele sale cu legea sunt departe de a se încheia.

